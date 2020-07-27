Курсы для учителей по дистанционке стартуют на следующей неделе

Учусь учить дистанционно. Под таким названием в Костанае стартуют онлайн-курсы для преподавателей. Школьных учителей хотят подготовить к новому учебному году, который по всей стране начнется в дистанционном формате, передает alau.kz

Чуть больше месяца остается до нового учебного года, который в Казахстане начнется в онлайн-формате. Опыт весенней дистанционки показал, что в таком обучении трудности могут испытывать не только школьники, но и преподаватели.

«Самая большая проблема именно наших педагогов — по приобретению навыков. Сейчас есть такое понятие, как недавно сказали, методист-сценарист. То есть не каждый педагог может дать материал, так как он дает в живую. Есть категория педагогов, которые не могут говорить на камеру. Есть категории, которые могут работать только в живую. Этому тоже надо научиться»,- сказала Антонина Ким, заместитель руководителя методического кабинета управления образования акимата Костанайской области.

Учебой преподаватели займутся уже в августе. По всему Казахстану запускают открытые курсы в интернете для учителей. Называются они «учусь учить дистанционно». Их разработали тренеры центра педагогического мастерства. Для этого они использовали российскую платформу «stepic», но все материалы были подготовлены казахстанскими специалистами.

«Продолжительность этого курса всего занимает 40 академических часов. Примерно, в течение одной недели можно будет пройти этот курс. Формат будет асинхронный, чтобы каждый слушатель мог самостоятельно выбирать и время, и темп прохождения курсов. Сам онлайн курс включает актуальные материалы и ресурсы для самостоятельного изучения педагогами»,- поделилась Елена Онищенко, директор филиала центра педагогического мастерства в городе Костанай.

На курсе представят 5 тематических модулей. Среди них изучение особенностей дистанционного обучения, инструментов и платформ, которые помогают в подаче материала. Преподаватели будут учиться тому, как вовлечь в учебный процесс школьников, как вместе со своими коллегами совместно планировать уроки на расстоянии и как помочь родителям ребят в организации дистанционного домашнего обучения.

«Первые категории, которые будут проходить данные курсы – это учителя начальных классов, учителя предметники. Затем до начала учебного года пройдут все оставшиеся категории. Такие как психологи, логопеды, педагоги доп. образования. То есть все педагоги, которые будут работать во всех организациях среднего образования»,- пояснила Антонина Ким.

Курсы для преподавателей Костанайской области стартуют через две недели. Они пройдут с 10 по 15 августа и будут организованы бесплатно.

«По завершению успешному этого курса коллеги смогут получить электронный сертификат. Но для того, чтобы его получить нужно успешно пройти этот курс и набрать определенное количество баллов. Но если вдруг коллеги посчитают, что количество баллов они набрали недостаточно, они могут пройти повторный курс»,- сообщила Елена Онищенко.

В управлении образования сообщили, что курсы обязательными не являются. Тем не менее, по словам сотрудника ведомства, из почти 12 тысяч преподавателей региона 98 процентов выразили желание пройти такое обучение.

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