Курсы для управленцев ОСИ разработали в Казахстане

В Казахстане продолжают внедрять новые формы управления многоэтажными жилыми домами. Чтобы помочь людям разобраться в работе этих организаций, в Казахстане разработали курсы для будущих управленцев, а еще открыли доступ к электронным формам актов и протоколов, передает alau.kz

1,5 года остается до исчезновения привычной системы ПКСК. К 1 июля 2022 года жильцы многоэтажек должны перейти на ОСИ или простое товарищество. Так они возьмут на себя обязанность по управлению собственным домом. Вот только новая ответственность вдохновения среди казахстанцев пока не вызывает. Чтобы помочь людям решиться на неизбежный переход, в стране создали курсы для будущих председателей ОСИ.

«Совместно с Евразийским национальным университетом подготовлена программа курсов повышения квалификации для будущих председателей ОСИ, управляющих компаний и всех, кто хочет получить знания по вопросам управления домом. В целом на сегодня обучено 334 человека. Из них на базе ЕНУ — 73 и других учебных центров 261»,- сообщил Нурбек Сериков, заместитель председателя правления «Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ».

Чтобы жильцы многоэтажек образовали ОСИ или простое товарищество, им понадобится оформить несколько документов. Среди них устав, требующиеся договоры и акты. Их формы в электронном виде находятся сейчас в открытом доступе на сайте adilet.kz. Подобная помощь в виде курсов и публикации оформления документов должны подтолкнуть людей к отказу от ПКСК. А вот сами кооперативы не должны препятствовать жильцам в их желании создать ОСИ. Хотя такие факты по стране оказываются довольно частыми.

«Есть у нас недоработки, так скажем, в части того, что старые органы управления не желают передавать необходимую документацию, технические какие-то средства. В этом случае, конечно, понадобиться помощь местных исполнительных органов, жилищной инспекции, но и в конечном итоге новое образованное юридическое лицо в праве обратится в суд»,- рассказал Маргулан Абдыкаримов, руководитель департамента развития регионов и методологии «Казахстанского центра модернизации и развития ЖКХ».

Если же работа ныне существующих кооперативов полностью устраивает жильцов, то им не обязательно расставаться с действующим ПКСК. Достаточно изменить форму их взаимоотношений. ОСИ или товарищество создать придется в любом случае, но в качестве управляющей компании можно будет выбрать представителей нынешнего кооператива. Они возьмут на себя управление домом. А вот за техническое обслуживание многоэтажки отвечать будут другие сервисные организации, с которыми придется заключать договоры. Ну а в случае, если у жильцов возникнут финансовые трудности, а проблемы будут безотлагательными, они всегда могут обратиться за помощью в акимат.

«Если объединение собственников не имеет средств для проведения капитального ремонта, но при этом, если дом этого требует, то объединение собственников имущества в праве обратится в местный исполнительный орган за оказанием финансовой помощи. Конечно, должно быть общее собрание жильцов, протокол собрания, что жильцы не против проведения капитального ремонта за счет средств местного бюджета на возвратной основе»,- сказал Маргулан Абдыкаримов.

Все подробности о процедуре и нюансах перехода от ПКСК к новым формам управления, люди могут узнать в местных жилищных инспекциях и отделах жилищных отношений. Номер для консультаций в Костанае 540-888.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.