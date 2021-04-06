Курсы по оформлению СНТ для предпринимателей открываются в Костанае

В областной палате предпринимателей открываются курсы для бизнесменов. Бухгалтеры и специалисты налоговых органов будут обучать оформлению сопроводительных накладных на товары, передает alau.kz

Оформление сопроводительных накладных на товары — вопрос, который в последнее время остро беспокоит предпринимателей. Для казахстанского бизнеса это правило грозит стать обязательным, но пока имеет лишь форму пилотного проекта. Правда, уже на этом этапе от бизнесменов стали поступать многочисленные жалобы. И о том, что система зависает, и о трудностях в оформлении электронных документов. Чтобы помочь людям, местный налоговый орган решил организовать обучающие курсы. Проводить их будут на базе региональной палаты предпринимателей в онлайн-режиме.

«У нас есть клуб бухгалтеров, мы будем через ZOOM их подключать. Здесь будут 2 бухгалтера и департамент гос.доходов. Они будут работать совместно. Бухгалтер будет заходить, и оформлять эту сопроводительную накладную»,- пояснила Жибек Сеитова, эксперт палаты предпринимателей Костанайской области.

Цель курсов не только в том, чтобы обучить предпринимателей работать с электронными счетами-фактурами и заполнением бланков, но и убедиться — действительно ли вводимая система несовершенна настолько, что ее нужно менять. По правилам пилота, чтобы оформить такую накладную, нужно заполнить 92 позиции, а помимо этого не запутаться в нюансах и тонкостях пользования электронной системой. К тому же все упирается во время. Например, крупные супермаркеты имеют большой приход товара, и оформление таких документов на каждый из них приведет к потере большого количества времени.

«Мы должны сами понять насколько это сложно для бизнеса и может быть действительно, какие-то будут предложения для улучшения. Тогда мы будем их направлять в НПП, а потом уже на площадке Комитета гос.доходов эти предложения будут рассмотрены»,- сказала Жибек Сеитова.

Жалобы от предпринимателей появились не только в Костанайской области. Бизнесмены по всей стране столкнулись с одними и теми же проблемами. В результате сам президент во время своего выступления на прошлой неделе объявил о продлении сроков проведения пилотного проекта по СНТ. Позднее и столичные представители Комитета гос.доходов назвали новые сроки.

«Во исполнение поручения главы государства пилот будет продлен до 1 октября текущего года. Сроки пилота были перенесены по подакцизным товарам – до 1 июля 2021 года, по товарам, ввозимым и вывозимым по странам ЕАЭС – до 1 июля 2021 года, по товарам виртуального склада – до 1 ноября 2021 года»,- сообщил на столичном брифинге Жайдар Инкербаев, заместитель председателя комитета государственных доходов.

Перенесен и еще один срок, который касается работы с товарами из перечня изъятия ВТО и товарами применения цифровой маркировки. Его начало назначено на 1 июля 2021 года, а окончание — на 1 февраля 2022 года. Важно отметить, что пока действует пилот, за неоформление или ошибки в оформлении накладных штрафы не последуют. Для того, чтобы разобраться в том, как работает система оформления СНТ, предпринимателям области предлагают пройти обучение в региональной палате. Для записи на бесплатный курс достаточно позвонить по номеру 39-42-08. Пока обучение намерены проводить на протяжении двух недель. На данный момент интерес к курсам уже проявили около 300 предпринимателей региона.

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