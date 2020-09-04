Кусто обратился к Токаеву из-за дельфинариев

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Всемирно известный исследователь, защитник окружающей среды, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, Жан-Мишель Кусто записал обращение к Правительству Казахстана, передает Tengrinews.kz.
Полтора-минутное видео появилось на Youtube-канале Ocean Futures Society.
«Я узнал, что правительство Казахстана рассматривает возможность введения запрета на содержание дельфинов. Браво! Я благодарен народу и правительству Казахстана за эту инициативу и полностью поддерживаю это намерение!
Страны по всему миру предпринимают шаги в ответ на требования общественности прекратить содержание китов и дельфинов в бетонных резервуарах для развлечения публики. Научные исследования подтверждают, что дельфины и киты страдают от повышенного стресса в неволе, их продолжительность жизни короче, чем у их диких собратьев, и поведение, которое публика наблюдает в таких учреждениях, не является нормальным поведением этих великолепных животных в дикой природе», — говорит на видео Жан-Мишель Кусто.
Так же ученый направил официально письмо Президенту Касым-Жомарт Токаеву и Министру экологии Казахстана. В нем ученый предлагает помочь казахстанским экспертам в реабилитации дельфинов после дельфинариев.
«Мы с интересом прочитали сообщения в СМИ о том, что правительство Казахстана рассматривает возможность введения запрета на содержание дельфинов в неволе. Мы благодарим вас за эту инициативу и полностью поддерживаем ее намерение.
В прошлом году мы имели честь работать с российским правительством над их решением и планом выпустить 87 белух и 10 косаток, которые были пойманы в 2018 году в результате незаконного отлова, который таковым сочли российские суды. Вместе с нашей международной командой мы разработали планы и протоколы реабилитации этих китообразных. Для нас также будет честью работать с вашими экспертами по морским млекопитающим над любой реабилитацией дельфинов, если это может быть полезно.
Мы считаем, что инициатива по запрету содержания китообразных в неволе очень важна для защиты будущего наших общих океанов, и мы приветствуем вашу приверженность защите этих животных», — говорится в письме.
Помимо Жана-Мишеля Кусто такие письма правительству направили, ученая по морским млекопитающим из Института защиты животных США доктор Наоми Роуз, нейробиолог, изучающий китов и дельфинов более 30 лет, Лори Марино, основатель Фонда по исследованию косаток, соучредитель организации по спасению китов и дельфинов Ингрид Виссер.
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