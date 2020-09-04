Кусто обратился к Токаеву из-за дельфинариев

Всемирно известный исследователь, защитник окружающей среды, сын известного океанографа Жака-Ива Кусто, Жан-Мишель Кусто записал обращение к Правительству Казахстана, передает Tengrinews.kz.

Полтора-минутное видео появилось на Youtube-канале Ocean Futures Society.

«Я узнал, что правительство Казахстана рассматривает возможность введения запрета на содержание дельфинов. Браво! Я благодарен народу и правительству Казахстана за эту инициативу и полностью поддерживаю это намерение!

Страны по всему миру предпринимают шаги в ответ на требования общественности прекратить содержание китов и дельфинов в бетонных резервуарах для развлечения публики. Научные исследования подтверждают, что дельфины и киты страдают от повышенного стресса в неволе, их продолжительность жизни короче, чем у их диких собратьев, и поведение, которое публика наблюдает в таких учреждениях, не является нормальным поведением этих великолепных животных в дикой природе», — говорит на видео Жан-Мишель Кусто.

Так же ученый направил официально письмо Президенту Касым-Жомарт Токаеву и Министру экологии Казахстана. В нем ученый предлагает помочь казахстанским экспертам в реабилитации дельфинов после дельфинариев.