Квартира взамен старого дома. Аким Костанайской области встретился с пострадавшими от паводка

В регионе продолжается работа по оказанию помощи жителям, пострадавшим от паводка. В регионе принимаются все необходимые меры, чтобы люди, потерявшие свои дома, как можно скорее обрели новое жилье.

Практически все пострадавшие дома уже обследованы. Из них 475 домов, к сожалению, не подлежат восстановлению, 876 домов требуют ремонта.

Взамен разрушенного жилья костанайские семьи получают квартиры или им строятся новые дома.

Аким Костанайской области Кумар Аксакалов посетил семью Мустафиных, которая получила одну из купленных квартир в городе Костанай.

Прежнее жилье семьи Мустафиных, к сожалению, восстановлению не подлежит. Подтопление привело к разрушению материалов, из которых был построен дом.

Местная комиссия предложила семье два варианта: построить новый дом на выделенную сумму 22,8 млн тенге или купить готовое жилье в городе. Семья Мустафиных решила приобрести квартиру в многоэтажном доме.

Государство продолжает оказывать помощь семьям, пострадавшим от стихии. По словам акима области, в регионе будет сделано все возможное, чтобы люди, потерявшие свои дома, как можно скорее обрели новое жилье.

«Мы также работаем над тем, чтобы минимизировать ущерб, нанесенный стихией, и впредь максимально защитить жителей области от подобных бедствий», — подчеркнул Кумар Аксакалов.

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