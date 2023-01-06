Квартиру залило кипятком: погибли три женщины

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Квартиру в Кокшетау залило горячей водой. Полиция нашла тела трех женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.
Рано утром 2 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов произошел порыв системы отопления. На место выехали правоохранители и установили, что прорыв трубы произошел в одной из квартир, помещение залило горячей водой.
«Квартира была заперта изнутри. Сотрудниками ДЧС произведены аварийно-спасательные работы, обеспечен беспрепятственный доступ в квартиру. В ходе осмотра сотрудниками полиции обнаружены тела трех женщин в возрасте 50, 56 и 59 лет — владелицы жилья и двух ее подруг. Согласно заключению медицинского освидетельствования, причиной смерти женщин стал ожоговый шок«, — говорится в сообщении.
По делу проведут судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.