Квартиру залило кипятком: погибли три женщины

Квартиру в Кокшетау залило горячей водой. Полиция нашла тела трех женщин, передает Tengrinews.kz со ссылкой на Telegram-канал МВД.

Рано утром 2 января в полицию поступило сообщение о том, что в одном из домов произошел порыв системы отопления. На место выехали правоохранители и установили, что прорыв трубы произошел в одной из квартир, помещение залило горячей водой.

«Квартира была заперта изнутри. Сотрудниками ДЧС произведены аварийно-спасательные работы, обеспечен беспрепятственный доступ в квартиру. В ходе осмотра сотрудниками полиции обнаружены тела трех женщин в возрасте 50, 56 и 59 лет — владелицы жилья и двух ее подруг. Согласно заключению медицинского освидетельствования, причиной смерти женщин стал ожоговый шок«, — говорится в сообщении.

По делу проведут судебно-медицинскую экспертизу. Проводится досудебное расследование.

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