Квартиры дешевеют в Казахстане

Цены предложения на вторичном рынке жилья в Казахстане продолжают снижаться.

Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, в феврале квартиры подешевели в девяти городах из 18, где проводится мониторинг. Максимальное снижение произошло в Актау: —2.4 %.

Подорожали квартиры также в девяти городах. Наибольший рост цен в Астане — почти 2 % за месяц. В Алматы и Шымкенте цены выросли незначительно.

Всю зиму, с декабря по февраль, средняя цена предложения в Казахстане держалась в пределах 371 тыс./кв. м. В декабре составляла 370.9 тыс., в январе и феврале снижалась и по итогу опустилась до 370.6 тыс. (в январе было 370.7 тыс.).

Где самые дорогие и дешёвые квартиры

Топ-3 городов с самыми дорогими квартирами по итогам февраля:

Алматы — 724 тыс./кв. м;

Астана — 485 тыс.;

Шымкент — 421 тыс.

Города с самыми дешёвыми квартирами:

Кызылорда — 238 тыс./кв. м;

Актобе — 290 тыс.;

Талдыкорган — 301 тыс.

Город Февраль, тг/кв. м К янв., % К февр. 2023 г., % Алматы 724 183 0.4 1.4 Астана 484 948 1.8 0.2 Актау 314 123 –2.4 2.3 Шымкент 421 415 0.2 –2.3 Караганда 380 475 –0.7 –0.9 Уральск 309 783 0.2 –1.7 Усть-Каменогорск 378 825 0.4 –4.6 Петропавловск 357 780 –0.7 –4.5 Павлодар 369 638 0.3 –1.3 Тараз 308 635 1.4 0.6 Актобе 290 343 0.9 –0.6 Костанай 367 528 –0.9 –3.7 Семей 354 943 –0.2 –2.5 Кокшетау 307 708 0.4 –3.0 Атырау 391 723 –1.1 –1.9 Кызылорда 238 235 –0.4 –0.5 Талдыкорган 301 003 –0.6 –3.3 Туркестан* 309 645 –1.1 –

*Добавлен в январе 2024 г. Республиканская динамика указана без учёта Туркестана

Изменения за год

По сравнению с февралём 2023 года средняя цена предложения снизилась на 1.4 %.

Отрицательная динамика в 13 городах в пределах 0.5–5 %. Максимальное снижение цен за этот период произошло в Петропавловске, Усть-Каменогорске (по —4.6 %).

В то же время в четырёх городах цены выросли: Актау (+2.3 %), Алматы (+1.4 %), Тараз (+0.6 %), Астана (+0.2 %).

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