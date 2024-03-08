Квартиры дешевеют в Казахстане

pixabay.com
Цены предложения на вторичном рынке жилья в Казахстане продолжают снижаться.
Как сообщает аналитическая служба Krisha.kz, в феврале квартиры подешевели в девяти городах из 18, где проводится мониторинг. Максимальное снижение произошло в Актау: —2.4 %.
Подорожали квартиры также в девяти городах. Наибольший рост цен в Астане — почти 2 % за месяц. В Алматы и Шымкенте цены выросли незначительно.
Всю зиму, с декабря по февраль, средняя цена предложения в Казахстане держалась в пределах 371 тыс./кв. м. В декабре составляла 370.9 тыс., в январе и феврале снижалась и по итогу опустилась до 370.6 тыс. (в январе было 370.7 тыс.).
Где самые дорогие и дешёвые квартиры
Топ-3 городов с самыми дорогими квартирами по итогам февраля:
- Алматы — 724 тыс./кв. м;
- Астана — 485 тыс.;
- Шымкент — 421 тыс.
Города с самыми дешёвыми квартирами:
- Кызылорда — 238 тыс./кв. м;
- Актобе — 290 тыс.;
- Талдыкорган — 301 тыс.
|Город
|Февраль, тг/кв. м
|К янв., %
|К февр. 2023 г., %
|Алматы
|724 183
|0.4
|1.4
|Астана
|484 948
|1.8
|0.2
|Актау
|314 123
|–2.4
|2.3
|Шымкент
|421 415
|0.2
|–2.3
|Караганда
|380 475
|–0.7
|–0.9
|Уральск
|309 783
|0.2
|–1.7
|Усть-Каменогорск
|378 825
|0.4
|–4.6
|Петропавловск
|357 780
|–0.7
|–4.5
|Павлодар
|369 638
|0.3
|–1.3
|Тараз
|308 635
|1.4
|0.6
|Актобе
|290 343
|0.9
|–0.6
|Костанай
|367 528
|–0.9
|–3.7
|Семей
|354 943
|–0.2
|–2.5
|Кокшетау
|307 708
|0.4
|–3.0
|Атырау
|391 723
|–1.1
|–1.9
|Кызылорда
|238 235
|–0.4
|–0.5
|Талдыкорган
|301 003
|–0.6
|–3.3
|Туркестан*
|309 645
|–1.1
|–
*Добавлен в январе 2024 г. Республиканская динамика указана без учёта Туркестана
Изменения за год
По сравнению с февралём 2023 года средняя цена предложения снизилась на 1.4 %.
Отрицательная динамика в 13 городах в пределах 0.5–5 %. Максимальное снижение цен за этот период произошло в Петропавловске, Усть-Каменогорске (по —4.6 %).
В то же время в четырёх городах цены выросли: Актау (+2.3 %), Алматы (+1.4 %), Тараз (+0.6 %), Астана (+0.2 %).