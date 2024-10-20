Жилищная программа «Қостанай жастары» стартует в Костанайской области. В ней могут участвовать молодые специалисты в возрасте от 18 до 34 лет включительно.

Кредитовать молодежь будут за счет совместных средств Акимата Костанайской области и АО «Отбасы банк».

Сумма займа – максимальная сумма займа – до 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге для города Костанай;

– максимальная сумма займа – до 18 000 000 (восемнадцать миллионов) тенге для города Костанай; максимальная сумма займа – до 15 000 000 (пятнадцать миллионов) тенге для остальных регионов области;

Первоначальный взнос – 10 % (десять процентов) от суммы займа;

– 10 % (десять процентов) от суммы займа; Ставка вознаграждения – 6% (шесть процентов) годовых;

– 6% (шесть процентов) годовых; Срок [предварительного/промежуточного] жилищного займа – по предварительному жилищному займу не более 96 (девяносто шесть) месяцев, по промежуточному жилищному займу не более 108 (сто восемь) месяцев;

[предварительного/промежуточного] жилищного займа – по предварительному жилищному займу не более 96 (девяносто шесть) месяцев, по промежуточному жилищному займу не более 108 (сто восемь) месяцев; Приобретаемое жилье – жилье в Костанайской области на первичном/вторичном рынках, введенное в эксплуатацию/строящееся – долевое участие, при наличии гарантии АО «Казахстанская жилищная компания»:

– жилье в Костанайской области на первичном/вторичном рынках, введенное в эксплуатацию/строящееся – долевое участие, при наличии гарантии АО «Казахстанская жилищная компания»: Доля в многоквартирном жилом доме;

квартира в многоквартирном жилом доме;

квартира с земельным участком;

Подтверждение платежеспособности в соответствии с внутренними документами АО «Отбасы банк».

Залоговое обеспечение — приобретаемое жилье (недвижимое имущество) и/или имущественное право (право требования) при наличии гарантии АО «Казахстанская жилищная компания». При недостаточности залогового обеспечения принимается дополнительный залог в виде недвижимого имущества либо жилищных строительных сбережений в Банке, принадлежащие Участнику Программы, либо иному третьему лицу;

Озвучены требования к участникам программы. В программе могут участвовать молодые специалисты всех сфер деятельности всех городов и районов Костанайской области до 34 лет включительно, независимо от возраста супруга или супруги (при наличии). К участию в программе допускается только один из супругов. Участник программы приобретает жилье по месту работы.

Кроме того, для претендентов на участие обязательным условиями являются: наличие стажа работы не менее 6 месяцев на одном месте, которое является основным, а так же наличие постоянной регистрации на территории Костанайской области. Для претендентов являющихся ИП, зарегистрированном на территории Костанайской области, наличие стажа работы не менее 1 года непрерывной деятельности.

Еще одно условие — это отсутствие на территории РК у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи жилья на праве собственности и фактов отчуждения в течение последних 5 лет, а также арендного жилья, полученного по линии государственных программ на территории Республики Казахстан, за исключением: доли в недвижимости, полученной участником программы или членами семьи до совершеннолетия в результате приватизации или права на наследование.

За последние 6 месяцев совокупный доход заявителя и супруги проживающих вместе в официальном браке, либо заявителя и родителей проживающих вместе на постоянной основе не должны превышать 150 МРП ежемесячно (553 800 тенге). В программе может участвовать только один из членов семьи.

Если участники набирают одинаковое количество баллов, преимущество имеет участник старший по возрасту Наличие у Участника Программы сберегательного счета в АО «Отбасы банк» с остатком на счете суммы первоначального взноса на момент выдачи займа.

Перечень необходимых документов для участников программы:

Удостоверение личности (на всех совершеннолетних членов семьи); Свидетельство о заключении брака (при наличии); Свидетельство о рождении детей, в т.ч. усыновленных (документы об усыновлений) (при наличии); Справка с места работы с указанием даты приема на работу на фирменном бланке с указанием стажа работы; Справка с Единого накопительного пенсионного фонда, о подтверждении обязательных пенсионных взносов за последние 6 месяцев; Справка об отсутствии (наличии) недвижимого имущества на территории Республики Казахстан у заявителя и постоянно совместно проживающих с ним членов его семьи жилья; Предоставление сведений о регистрации по месту жительства (сервис получения третьими лицами адресных сведений с места жительства); Документы подтверждающие инвалидность 1 и 2 группы (при наличии). Документы, подтверждающие трудовой стаж в соответствии со статьей 35 Трудового кодекса Республики Казахстан:

Статья 35. Документы, подтверждающие трудовую деятельность работника

Документом, подтверждающим трудовую деятельность работника, может быть любой из следующих:

1) трудовая книжка;

2) трудовой договор с отметкой работодателя о дате и основании его прекращения;

3) выписки из актов работодателя, подтверждающих возникновение и (или) прекращение трудовых отношений на основе заключения и (или) прекращения трудового договора;

4) выписки из ведомости выдачи заработной платы работникам;

5) послужной список (перечень сведений о работе, трудовой деятельности работника), подписанный и заверенный печатью работодателя (при ее наличии);

6) выписки из единого накопительного пенсионного фонда о перечисленных обязательных пенсионных взносах;

7) сведения из Государственного фонда социального страхования о произведенных социальных отчислениях;

7-1) договор о дуальном обучении;

8) архивная справка, содержащая сведения о трудовой деятельности работника;

9) вступившее в законную силу решение суда об установлении юридического факта, подтверждающего наличие трудовых отношений.

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