С начала года в Костанае введены в эксплуатацию три многоэтажных дома или 135 квартир. Это дома в микрорайонах «Береке» и «Кунай». До конца года планируется сдать семь многоэтажных домов. Один дом в микрорайоне «Кунай», шесть домов в микрорайоне «Береке». Об этом сообщила руководитель отдела финансов Зинагуль Кенжегарина.

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На сегодня в Костанае строится 18 домов, часть из них в мкр Береке, часть в Кунае. Семь многоэтажек должны сдать в эксплуатацию в этом году, однако заселение произойдет уже в следующем. Если говорить о покупке жилья для очередников, то до конца года планируется приобрести 58 квартир на сумму почти два миллиарда тенге, хотя ранее говорилось о большей сумме из республиканских трансфертов.

«По квартирам. В этом году план был у нас 5 миллиардов 200 миллионов тенге. С тем что у нас республиканского трансфера не будет на эти цели. Областной бюджет был заложен 1 млрд 800 млн. Вот на 1 млрд 800 млн будет закуплено 58 квартир для социально-уязвимых слоев населения. Договоры заключены. Эта работа будет завершена в июле-августе», — сообщил аким Костаная Марат Жундубаев.

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