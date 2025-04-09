Данные по индексам стоимости строительства в Казахстане за март и первый квартал 2025 года свидетельствуют о значительном удорожании строительных работ и материалов, что с высокой вероятностью приведет к росту цен на первичном рынке жилья, сообщает Zakon.kz.

Согласно данным Бюро национальной статистики АСПиР РК, в марте 2025 года индекс цен в строительстве составил 100,5% к февралю и 102,2% к марту 2025 года. Для сравнения, в январе и феврале текущего года рост был значительно скромнее – 99,9% и 100,1% соответственно.

Наиболее резкий рост наблюдается в стоимости ключевых строительных материалов, без которых невозможны базовые этапы строительства. Индекс стоимости строительно-монтажных работ также показал значительный рост, увеличившись с 100,5 в феврале до 102,2 в марте 2025 года, а за первый квартал составил 101,6. Индекс стоимости материалов, изделий и конструкций вырос с 100,8 в феврале до 101,8 в марте 2025 года, а за первый квартал достиг отметки 101,6.

Среди конкретных материалов особенно выделяется подорожание по следующим позициям:

Камень, известняк, мел, сланец и гипс: индекс в марте 2025 года составил 167,0, что отражает рост на +13,2% за месяц и +52,5% за год.

Пластиковые плиты, трубы и профили: индекс в марте достиг 116,7, с ростом на +11,9% за месяц и +13,1% за год.

Товарный бетон: индекс в марте составил 107,8, показав увеличение на +4,1% за месяц и +7,5% за год.

Удорожание этих базовых материалов оказывает прямое влияние на себестоимость всего строительного проекта.

Это не отделочные товары, которые можно заменить или отложить. Это основа строительного процесса, и рост цен на фундаментные элементы, как правило, быстро трансформируется в рост стоимости квадратного метра.

Особое внимание стоит уделить структуре строительного рынка Казахстана, где много материалов и сырья импортируется из России, отмечает экономист Руслан Султанов.

«Большинство этих материалов Казахстан производит. Но значительная доля сырья и продукции в основном импортируется, и прежде всего – из России. Доля РФ в импорте строительных материалов РК составляет порядка 50%», — сказал Руслан Султанов.

Вследствие этого на стоимость строительства в РК оказывает влияние ослабление курса тенге к российскому рублю более чем на 20% с начала 2025 года.

Если данная тенденция сохранится, удорожание жилья – лишь вопрос времени. Строители будут вынуждены закладывать возросшие издержки в стоимость проектов, особенно весной, когда рынок оживает, а спрос растет.

«Рост цен – сигнал для усиления поддержки местных производителей стройматериалов, развития логистики и пересмотра импортоориентированных позиций. Пока в отрасли остается высокая зависимость от импорта, мы будем уязвимы к валютным колебаниям и внешним шокам», говорит Руслан Султанов.

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