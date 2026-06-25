Квартиры «подорожали» только на бумаге: прокуратура раскрыла мошенническую схему





Прокуратура Карабалыкского района выявила нарушения при использовании государственной помощи, предназначенной для приобретения жилья переселенцами.

Согласно законодательству, гражданам, переезжающим на постоянное место жительства в определенные регионы страны, предоставляются сертификаты экономической мобильности. В 2026 году их размер составляет 1625 месячных расчетных показателей — почти 7 миллионов тенге.

Однако, как установили сотрудники прокуратуры, отдельные получатели использовали механизм государственной поддержки в противоправных целях.

Так, в 2024 году один из переселенцев заключил фиктивный договор купли-продажи квартиры. По документам стоимость жилья составила 6 миллионов тенге, при этом 3 миллиона тенге должны были быть профинансированы за счет бюджетных средств.

В ходе проверки выяснилось, что продавец фактически получил только 1 миллион 600 тысяч тенге, а стоимость квартиры была искусственно завышена по просьбе покупателя.

По аналогичной схеме действовал еще один переселенец. В его случае квартира была оформлена по цене 5,5 миллиона тенге, из которых 2 миллиона 750 тысяч тенге должны были быть выплачены из государственного бюджета.

По данным прокуратуры, по обоим фактам были возбуждены уголовные дела по статье о мошенничестве.

В ходе досудебного расследования подозреваемые признали вину и полностью возместили государству причиненный ущерб на сумму 5 миллионов 750 тысяч тенге.

В связи с этим уголовные дела были прекращены по нереабилитирующим основаниям. Это означает, что лица освобождены от уголовной ответственности, однако факт совершения противоправных действий официально установлен.

В прокуратуре подчеркнули, что контроль за законностью использования бюджетных средств, выделяемых в рамках государственных программ, будет продолжен.

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