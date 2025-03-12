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Квартиры подорожали в десяти регионах РК

— Сегодня, 07:25
Изображение для новости: Квартиры подорожали в десяти регионах РК

pixabay.com

В феврале 2025 года цены на квартиры в новостройках выросли в десяти регионах, включая Астану, Алматы и Шымкент. Рост в некоторых регионах составил более 5 %, сообщает krisha.kz

Цены на первичном рынке в феврале

По данным Бюро национальной статистики, в феврале цены на квартиры в новых ЖК выросли ровно на 1 % по сравнению с январём.

Самый заметный рост отмечен в трёх городах:

— Жезказгане (+5.3 %);
— Шымкенте (+5.0 %);
— Атырау (+4.5 %).

В Алматы первичка за месяц подорожала на 1.3 %, в Астане — на 0.1 %.

Снижения цен на новостройки в феврале не было ни в одном регионе.

Как изменились цены за год

Что касается изменений цен за год (к февралю 2024 года), то средний показатель по стране вырос на 4.8 %.

Самый высокий годовой прирост:
— в Павлодаре (+16.3 %);
— Кокшетау (+15 %);
— Шымкенте (+11.4 %).

В Астане и Алматы показатели одинаковые: за год новостройки в мегаполисах подорожали на 4.2 %.

Единственный город, где квартиры подешевели за год, — Усть-Каменогорск. Сейчас здесь первичка стоит на 0.6 % дешевле, чем год назад.

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Сколько стоит квадратный метр в новостройках

Средняя стоимость квадрата на первичном рынке в феврале составила 505 075 тенге.

Самые дорогие квартиры в новостройках:

— Алматы — 589 900 тг;
— Астаны — 581 900 тг;
— Атырау — 506 825 тг;
— Шымкента — 485 493 тг;
— Актау — 428 747 тг.

Самая дешёвая первичка:

— в Уральске — 284 тыс. тг/кв. м;
— Актобе — 288 тыс. тг/кв. м;
— Кокшетау — 332 тыс. тг/кв. м.



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