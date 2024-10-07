Уже несколько недель в республике, в том числе и в Костанае, полиция проводит оперативно-профилактическое мероприятие «Участок». Как отмечают сотрудники городского полицейского управления, оно направлено не просто на получение данных о собственниках квартир.

Выявляются неблагополучные семьи, иностранцы, незаконно проживающие на территории Казахстана, незарегистрированные в управлении госдоходов квартиры, сдаваемые в аренду.

«Также данное ОПМ направлено на то, чтобы жители Костаная знали своего участкового инспектора полиции, на выявление лиц, злоупотребляющих спиртными напитками, которые проживают одни, и собирают у себя сомнительных людей, где присутствует полная антисанитария», — говорит начальник отдела МПС УП Костаная Ернур Алтаев.

Сотрудники полиции Костаная, по их данным, за двадцать с небольшим дней проведения операции, обошли около 15-и тысяч квартир, из них две тысячи частных домов, выявили более 550-и жилищ, сдаваемых в аренду. Проверили полицейские и такое же количество дач, где установили факт постоянного проживания почти девяти десятков человек. Также задержано 118 лиц без определенного места жительства. Проверено полицией и более трех тысяч человек, состоящих на специальных учетах.

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