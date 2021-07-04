Квартиры в честь дня столицы получили костанайцы

Аким Костанайской области Архимед Мухамбетов вручил ключи от квартир первым 15 новоселам.

Многоквартирный жилой дом построен по государственной программе «Нурлыжер«.

Дом будет заселен людьми с инвалидностью, неполными семьями, многодетными семьям. Ключи получили дети-сироты из числа очередников нуждающиеся в жилье из государственного жилищного фонда.

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