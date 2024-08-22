Квартиры в счет долга отдали алементщики своим детям в Костанайской области — прокуратура

Мерами прокурорского реагирования и координации с начала года за уклонение от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетнего ребенка административной ответственности подвергнуто 175 должников, уголовной ответственности 38, в том числе четырём лицам назначено лишение свободы.

Рудничанин злостно уклонялся от уплаты алиментов в размере 2,1 миллиона тенге своему ребенку с инвалидностью. По данному факту проведено досудебное расследование, приговором суда должник осужден к лишению свободы.

В другом случае, житель города Лисаковск после привлечения к уголовной ответственности в счет погашения алиментов передал две однокомнатные квартиры. Аналогичным образом, еще четверо должников передали права на жилье взыскателям алиментов.

Принятыми актами надзора в пользу 210 детей погашена задолженность по алиментам на сумму более 240 млн. тенге, за недостаточную работу по своевременному и полному взысканию алиментов на содержание детей к дисциплинарной ответственности привлечено 18 частных судебных исполнителей.

К примеру, прокуратурой района Беймбета Майлина выявлены факты непринятия мер частным судебным исполнителем в отношении 100 должников, имеющих задолженность по алиментам свыше трёх месяцев.

По акту надзора судебный исполнитель лишён лицензии, его исполнительные производства переданы другому, которым оперативно обеспечены ежемесячные выплаты 110 детям.

Работа в данном направлении продолжается.

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