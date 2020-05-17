КВИ диагностировали у двух жителей Костанайской области

В Костанайской области 16 мая зарегистрировано 2 случая заболевания COVID-19.

Коронавирусная инфекция выявлена у мужчины 1991 года рождения, проживающего в городе Житикара. Обследован на платной основе перед выездом на вахту.

Также диагноз COVID-19 подтвержден у житикаринца 1963 года рождения, который был обследован в рамках скрининга с диагнозом ОРВИ.

Данные лица госпитализированы в инфекционное отделение Житикаринской больницы. Получают необходимое лечение согласно утвержденного протокола.

Список контактных лиц определяется. Проводятся противоэпидемические мероприятия.

По состоянию на 16.05.2020 года в области зарегистрировано 78 случаев заболевания COVID-19. Получили лечение и выписаны с выздоровлением 37 человек, тяжелобольных нет, состояние пациентов удовлетворительное.

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