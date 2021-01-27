Квитанции с огромными суммами за тепло возмутили депутатов

Депутат Мажилиса Парламента РК Артур Платонов обратился со своим запросом на пленарном заседании Палаты к заместителю премьер-министра Роману Скляру, чтобы в правительстве разобрались с внезапно увеличившимися тарифами на отопление для казахстанцев, передает корреспондент zakon.kz.

По словам Платонова, с начала года поступает большое количество жалоб граждан на сильно возросшие суммы в квитанциях по оплате коммунальных услуг — особенно рост в графе за отопление.

Сейчас, когда ситуация в мире, по прогнозам международным экспертов, лишь ухудшается ожидают еще одну весеннюю волну пандемии, положение усугубляется растянувшимся финансовыми кризисом, падением производства и безработицей даже в промышленно развитых государствах. Все эти мировые процессы негативно сказываются и на нашей стране, — полагает он.

Мажилисмен добавил, что вынужденное введение карантинных мер, экономические сложности, оставили тысячи граждан без постоянного заработка. В связи с этим на фоне очередного скачка цен на мясо и другие социально значимые продовольственные товары, увеличение счетов за коммуналку, еще отрицательнее отразится на материальном состоянии казахстанцев.

Тем более, как подчеркнул Платонов, на вопросы населения ни чиновники, ни представители поставщиков услуг, не дают людям детального ответа, подкрепленного цифрами и расчетами, о причинах роста платежей.

Заявляют лишь о том, что из-за холодов у них растет потребление ресурсов. Не предоставили потребителям и четкого алгоритма произведения расчетов реальной стоимости услуг. При этом в одних квитанциях рост на 20-30%, в других — годовое увеличение оплаты за тепло почти 100%. Но гражданам заявляют, что повышения тарифов не было, фактически предлагая не верить собственным глазам, — негодует депутат.

С учетом главной задачи госполитики — рост благосостояния казахстанцев, а не их расходов он попросил заместителя премьера дать ответ на ряд вопросов.

Производилось ли повышение тарифов с 1 января, в каких регионах, на что, и на сколько? Контролируют ли соответствие роста платежей в квитанциях и понесенных поставщиками затрат, а также качество оказываемых услуг? Каким образом производится мониторинг тарифов на коммунальные услуги? Каким категориям граждан предусмотрены компенсации в случае роста тарифов на коммунальные услуги? И, наконец, какие меры принимаются по сдерживанию роста тарифов? – перечислил парламентарий.

Как заключил Платонов, необходимо усиление работы Комитета по регулированию естественных монополий министерства национальной экономики. Так же будет целесообразным, на его взгляд, образовать общественные Советы при коммунальных предприятиях для постоянного контроля расходов и тарифообразования потребителями услуг.

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