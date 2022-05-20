КВН фестиваль лиги «Достар» прошел в Костанае

Традиционный фестиваль областной лиги КВН Достар прошел в областном центре. Поболеть за команды и просто получить заряд хорошего настроения собрался полный зал Жастар сарайы. На областную лигу КВН Достар всего заявилось 16 команд. Есть как новички, так и те, кто уже выступал на этой сцене. Команда из Мендыкаринского района в прошлом году уже становилась бронзовым призером лиги. В этом году ребята планируют завоевать главный приз. Призовой фонд нынешнего сезона не шуточный — 1,5 миллиона тенге.

— Подготовка у наш шла очень весело задорно. Мы очень рады поучавствовать в этом фестивале, в этой лиге. Надеемся, что не последний раз. Пройдем дальше у нас очень боевой настрой. Ожидаем только победу, а на меньшее мы и не рассчитываем, — рассказывает Алена Исаева, участница команды из Мендыкаринского района.

Шутки у команд были разные, многие на самые злободневные темы города и области. Фестиваль областной лиги «Достар» проводится ежегодно. Для квнщиков — это настоящий праздник. Организаторы мероприятия — Молодежный ресурсный центр управления общественного развития акимата Костанайской области. Оценивают команды компетентное жюри, в составе которого и известный казахстанский юморист Арнат Утепбергенов.



В своих выступлениях команды показывали все свои таланты, кто-то пел, кто-то танцевал, а у некоторых получалось отлично вживаться в свою роль, не оставляя равнодушными зрителей.

— В целом, народ весь соскучился по КВН, потому, что после пандемии это первое такое мероприятие именно масштабное. Начало такого фестиваля КВН. Сейчас уже у нас полный зал, 1000 человек, — говорит Абай Дуйсеков, директор молодежного ресурсного центра Костанайской области.



Кстати, в игре приняла участие и одна команда из Российской Федерации — города Екатеринбург. Оценки командам члены жюри не ставили, это был только первый конкурс, впереди ребят ждет 1\4 финала, 1\2 финала, спецпроект, и сам финал, где и определится обладатель призового фонда в 1,5 млн тенге.



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