Квот на ЭКО в Костанайской области станет больше

Со следующего года в Костанайской области вырастет количество квот на проведение процедуры экстракорпорального оплодотворения. Это должно произойти согласно поручению президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева. По всей стране число возможных мест для бесплатной процедуры ЭКО намерены довести до 7 тысяч, передает alau.kz

Следующий год для Казахстана может стать прорывным в том, что касается темы ЭКО. Президент страны поручил увеличить количество квот, которые нужны, чтобы пройти эту процедуру бесплатно. Рост должен произойти в 7 раз. Это означает, что общее число квот на весь Казахстан доведут до цифры 7 тысяч. И в Костанайской области, разумеется, уже ждут, сколько из этого количества мест придется на наш регион.

«На данный момент мы не располагаем такой информацией. Мы только надеемся, что количество квот увеличится. Мы ждем, может быть в 2 раза, может быть в 3 раза. Но даже если на несколько квот будет увеличение – и то, будет ощутимо. Мы будем рады»,- сказала Асель Файзулина, заведующая медико-генетическим отделением Костанайской областной больницы.

В 2020 году Костанайская область получила 52 квоты на ЭКО. При этом в очереди в нашем регионе на данный момент находятся 357 пар. Однако, по словам врачей, ждать даже в нынешних условиях людям приходится не 6-7 лет, как можно посчитать, а 2-3 года. Очередь продвигается за счет пар, которые уже отправились на ЭКО, а также тех, кто переехал в другой регион либо сами снялись с очередности. Но вот сам поток желающих прийти к долгожданной беременности благодаря квоте не сокращается, а наоборот — растет. На сегодня каждая шестая семья в стране не может иметь детей. А чтобы пройти процедуру ЭКО без квоты, требуется от 1 до 2 миллионов тенге.

«Потребность у нас в области всегда была высокая и остается высокой. С каждым годом все больше и больше семейных пар становится в очередь. В этом году у нас как никогда очень много мужского фактора. Больше половины уехало по мужскому фактору. Каждый год примерно на 30-40 семейных пар в очереди становится больше»,- сообщила Асель Файзулина.

Общее число квот для Костанайской области понемногу увеличивается каждый год. За 10 лет эта цифра поднялась с 2 до 52 мест. Улучшается и результативность проводимой процедуры. В прошлом году почти половина от всех женщин, отправленных на ЭКО по квоте от нашего региона, смогли забеременеть. Но вот то, что планируется провести в следующем году, может существенно повлиять на всю сложившуюся статистику. Остается лишь дождаться точных данных по увеличению квот. По словам костанайских врачей эта информация может у них появиться в январе.

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