Квота приема кандасов и переселенцев увеличена. Сколько примет Костанайская область?

Приказом Министра труда и социальной защиты населения РК региональная квота приема кандасов и переселенцев на 2023 год установлена в количестве 8 652 человека.

Это на 566 человек больше, чем в 2022 году, сообщает пресс-служба Минтруда РК.

Целью принятия данного приказа является оптимальное расселение кандасов и переселенцев в регионах, определяемых Правительством РК. В 2023 году квота распределена следующим образом:

— для кандасов: по Северо-Казахстанской обл. – 138 человек, Костанайской обл. – 150, обл. Абай – 196, Восточно-Казахстанской обл. – 239, Акмолинской обл. – 270, Павлодарской обл. – 932;

— для переселенцев: по Карагандинской обл. – 33 человека, обл. Ұлытау – 120, обл. Абай – 238, Восточно-Казахстанской обл. – 305, Костанайской обл. – 530, Северо-Казахстанской обл. – 2 660, Павлодарской обл. – 2 841.

Лицам, включенным в региональную квоту приема кандасов и переселенцев, будет оказана поддержка в виде предоставления субсидий:

— на переезд – единовременная выплата каждому члену семьи по 70 МРП (241,5 тыс. тенге);

— для покрытия расходов по найму (аренде) жилья и оплате коммунальных услуг, которые выплачиваются ежемесячно в течение 12 месяцев от 15 до 30 МРП (от 51,7 до 103,5 тыс. тенге) на семью.

Напомним, с 1991 года по 1 января 2023 года на историческую родину вернулись 1 млн 107,0 тыс. этнических казахов.

Всего в 2022 году на историческую родину вернулись и получили статус кандасов 19 178 этнических казахов.

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