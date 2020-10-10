Кыргызстан у черты опасности — Жээнбеков сделал новое заявление

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков выступил с обращением по ситуации в стране, передает zakon.kz.

“Дорогие соотечественники! Из-за непомерных амбиций некоторых политиков мирная жизнь наших граждан и спокойствие в стране подвергнуты угрозе. Наряду с политическими звучали и провокационные призывы, подрывающие единство страны и мирную жизнь общества.

Кыргызстан у черты опасности. Дорогие кыргызстанцы, мирная жизнь наших граждан не должна быть принесена в жертву политическим страстям. Именно поэтому в столице страны Бишкеке введено чрезвычайное положение.Сегодня я подписал соответствующий указ.

В рамках моих конституционных полномочий я сделаю все, чтобы сохранить мирную жизнь граждан и целостность страны. Уверен, что все здоровые силы страны полностью поддержат меня. Сегодня мы становимся свидетелями того, что нависла реальная угроза нашей государственности. Поэтому не будем сторонними наблюдателями и вместе выйдем из этих трудных дней. Пусть Всевышний хранит наш народ и любимый Кыргызстан”, — заявил Жээнбеков.

ЧП вводится указом президента. Парламент получает уведомление об этом в течение суток и в течение трех суток должен утвердить его.

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