Лабиринт, тарелочка, горки. Ледовый городок будет построен в Костанае

Этой зимой в Костанае построят ледовый городок.

Уже две зимы областной центр был без ледового городка из-за пандемии. Но, в этом году в планах у акимата Костаная построить горки, лабиринт, тарелочку — «ловушку для детей» и фигуры Деда Мороза и Снегурочки. Конкурс уже объявили, но подрядная организация, которая будет этим заниматься, пока не нашлась. Место ледового городка не изменится — это центральная площадь. Из бюджета на эти цели выделили 22,7 миллиона тенге. Уже даже разработаны эскизы.

«Для строительства то что нобходимо? Все фигуры будут строиться из льда. Ну и главное, чтобы был лед. Есть эскизы, они размещены на сайте. Заранее подрядчик, который будет строить уже будет знать, что мы хотим видеть здесь на центральной площади»- говорит главный специалист отдела ЖКХ Станислав Лобанский.

Горок будет две: большая и для малышей. Большая длиной почти 20 метров и высотой до пяти метров. Подрядчик должен будет предусмотреть деревянные перила. Для дополнительной защиты — установить борта. Малая горка аналогична по конструкции, но меньше по габаритам в два раза.

«Мы когда эскизы выставляли на госзакупках, мы рассматривали такой вариант, чтобы новые фигуры сделать. И горка, чтобы по другому выглядела. Прописывали в технических условиях, чтобы все ледяные фигурки были с подсветкой, не дюралайт, а новый материал. Вот, с устройством подсветкой»,-отмечает главный специалист.

Как рассказал Станислав Лобанский, согласно техническим условиям, до 25 декабря ледовый городок должен быть уже возведен. Но, как отмечает специалист, здесь главное -погодные условия.

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