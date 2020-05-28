Лагеря отдыха в Костанайской области пока работать не будут — оперштаб

О ситуации в образовании на заседании оперативного штаба рассказал руководитель управления Василий Цымбалюк. По его словам с 26 мая для 107 тысяч школьников области наступили летние каникулы. В связи с этим наша задача – создать оптимальные условия для содержательного и, главное, безопасного отдыха и занятости детей и подростков в летний сезон.

Отмечу, в области проведена значительная предварительная работа по организации летней кампании. Подготовлены к функционированию все 12 загородных лагерей. Альтернативой загородных баз отдыха предусмотрена работа около 1,3 тысячи пришкольных лагерей во всех регионах области, готовых организовать разноплановую занятость свыше 60 тысяч детей.

«Вместе с тем в связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой и наличием в области случаев заболевания короновирусной инфекцией в целях усиления мер по сохранению здоровья и обеспечению безопасности детей предлагаем запретить работу загородных и пришкольных лагерей на территории всей области, кроме трех загородных лагерей областных организаций, где смогут поправить свое здоровье порядка 400 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – воспитанников интернатных организаций области. Соответствующие меры санитарно-эпидемиологической безопасности будут обеспечены в полном объеме», — отметил Василий Цымбалюк.

Штабом введено ограничение до 15 июня

При этом акиматам городов и районов области необходимо держать на контроле каникулярную занятость детей и подростков из социально-уязвимых и подучетных категорий. Под запретом должны оставаться культурно-массовые и спортивные мероприятия с одновременным участием более 30 человек, экскурсии, походы. В целом перевести проведение летнего досуга и занятости детей в дистанционный формат.

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