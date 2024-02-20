Ламинат вздулся, стены и мебель в воде. У жителей микрорайона «Аэропорт» случился потоп

Житель многоэтажки в микрорайоне «Аэропорт» в минувшие выходные стал жертвой потопа. Виной всему порыв трубы на чердаке. Проснувшись утром в субботу, мужчина увидел, как по стенам его квартиры бежит вода.

Вызвав аварийную службу, он пошел просить помощи у соседей.

«Утром проснулись где-то в семь, пол восьмого и так комната оказывается затоплена был уже. С потолка бежит вода, потом пошли к соседям, они пошли наверх, ну, перекрыли пока кран, но вода где-то 3-4 часа еще бежала. Спальное вот, уже тоже надо выкидывать уже. Не знаю, что, как, теперь», — говорит житель дома №2В по улице Герасимова Кайырбек Нургожин.

Обратившись в ПКСК, мужчине сказали, что авария произошла не по их вине.

«ПКСК им говоришь, они, типа мы не виноваты, Костанай-Су они постоянно меняют эти трубы там, воду пускают, отключают из-за этого напор, ну, срывает кран, ну так говорят, не знаю», — говорит житель дома.

Председатель ПКСК в свою очередь говорит, что такие ситуации происходят в этом микрорайоне периодически. И их вины в этом нет.

«Отключает Костанай-су, то же самое, нет сразу, ни холодной воды, ни горячей нет, потому что горячая вода у них идет через холодную, через нагрев теплообменника и подается горячая, то есть все взаимосвязанно, из-за этого происходят бесконечные аварии и жалобы по микрорайону «Аэропорт», — сообщил директор ПКСК «КЕҢ-ДАЛА-2017» Толепберген Утаров.

В итоге хозяевам квартиры предстоит масштабный ремонт в комнатах. Ламинат вздулся, кровать и матрас, говорит Кайырбек Нургожин, придётся попросту выбросить. И к кому обращаться за возмещением ущерба, мужчина не знает. А аким Костаная сегодня на аппаратном совещании прокомментировал эту ситуацию так:

«В основном, жители города являются сами собственниками своих квартир, своих территорий, поэтому, вот сегодня, что вы говорите по ПКСК, это волеизъявление самих жителей, это как раз элемент местного самоуправления. Это они должны определять, они должны собрать собрание, если их не устраивает ПКСК, они должны, соответственно, избрать тех людей, которые это будут делать. Это вообще будет правильно», — говорит аким Костаная Марат Жундубаев.

Аким города также добавил, что со стороны властей в данном вопросе граждане могут рассчитывать только на методологическую и юридическую помощь. А ещё сообщил, что в этом году в Костанае работу возобновит программа «ЖКХ-ремонт», когда люди смогут брать льготные кредиты под 0,01% (ноль целых одну сотую процента) годовых для ремонта своих многоэтажек и коммуникаций.

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