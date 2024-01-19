Land Cruiser влетел в снегоуборочный КАМАЗ на проспекте в Костанае

О ДТП сообщил подписчик @xsensarious инстаграм аккаунта @alau.tv

Сообщение прокомментировали в пресс-службе ДП Костанайской области.

19 января около 13:50 часов по пр. Абая водитель Toyota Land Cruiser следовал со стороны КЖБИ в центр.

«На пересечении Абая-Фролова допустил столкновение с КамАЗом, который совершал снегоочистительные работы. В ДТП ни кто не пострадал. По данному факту полицией зарисована схема ДТП и собран материал. Водители направлены на медицинское освидетельствование», — сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

По факту возбуждено административное производство по статье 610 КОАП РК « Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества».

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.