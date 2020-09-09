Лавров об учебе казахстанцев в России: Надеюсь, в течение месяца вопрос закроется

Когда казахстанские студенты смогут въехать на учебу в Россию, ответил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, передает Tengrinews.kz.

«Есть оперативный штаб, который принимает решения. Это не вопрос внешней политики, это не вопрос образования, это прежде всего вопрос наших и ваших санитарных и эпидемиологических властей. Специальное предложение по проблеме, которая сложилась с иностранными студентами, как с теми, кто уже обучался год, два или три, так и с теми, кто только поступил.

Решение на основе совместных предложений министерств иностранных дел и образования России принято. Конкретные сроки, которые позволят студентам всех стран, включая Казахстан, будут определены в ближайшее время. Задача в том, чтобы рассредоточить понедельно определенное количество студентов. Я надеюсь, что в течение месяца этот вопрос будет закрыт», — сказал Лавров.