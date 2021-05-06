Лавров прокомментировал скандальные заявления в адрес Казахстана

Об этом Лавров сказал, комментируя скандальные заявления российских политиков в адрес Казахстана.

«Политики по-разному выстраивают свои карьеры. Есть политики, которые гонятся за какими-то сенсациями. Есть политики, которые считают, что если они будут обостренно ставить вопросы, которые достаточно спорно выглядят, мягко скажу, то они будут привлекать к себе внимание, чтобы о них не забывали. Знаете, как у нас говорят: «Неважно, хорошо или плохо, главное, чтобы о тебе в газетах писали» — может быть, из-за этого.

Но никаких высказываний от тех лиц, которые определяют политику Российской Федерации по отношению к Казахстану, никаких высказываний от этих именно лиц, которые хоть каким-то образом подвергали бы сомнению что-либо из договоренностей о том, как мы свое союзничество развиваем, никогда не звучало и не прозвучит. Эти договоренности заключаются в том, что мы полностью уважаем суверенитет, территориальную целостность, политическую независимость друг друга. И мы развиваем союзнические отношения на основе тех документов, которые согласованы и подписаны главами государств, одобрены парламентами и являются законом, являются частью международного права», — отметил Лавров.

Глава МИД России добавил, что такие сомнительные, где-то провоцирующие высказывания со стороны политиков, некоторых парламентариев — это неизбежная часть демократической жизни.

«Главное только, чтобы такого рода высказывания, которые не укрепляют нормальные отношения между нашими народами, чтобы они ограничивались дискуссионными клубами. И никогда, я вас заверяю, никогда подобного рода высказывания, которые подрывают имеющуюся международно-правовую базу наших отношений, не будут облечены даже в подобие реальной политики», — пояснил он.

Напомним, председатель Комитета по образованию и науке Государственной Думы РФ и ведущий программы «Большая игра» Вячеслав Никонов в эфире государственного российского «Первого канала» заявил, что «Казахстана просто не существовало, северный Казахстан вообще не был заселен».

После этого в Министерство иностранных дел Казахстана был приглашен временный поверенный в делах Российской Федерации Александр Комаров. Заместитель министра иностранных дел Марат Сыздыков выразил недоумение по поводу высказываний на «Первом канале». Было отмечено, что участившиеся провокационные выпады некоторых российских политиков в отношении Казахстана наносят серьезный ущерб союзническим отношениям между нашими государствами.

Позже глава казахстанского МИД назвал высказывания российских депутатов «бредом сивой кобылы».

Ранее отношения между Казахстаном и Россией прокомментировал Сергей Шойгу. «У нас нет никакого повода, чтобы что-то делить между собой, и никаких причин, абсолютно. Потому что мы провели полную демаркацию границ еще в 98-м году», — говорил министр обороны РФ.