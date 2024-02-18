Лечить зубы бесплатно в Казахстане в 2024 году: кому это доступно и куда обращаться

В 2024 году государство увеличило финансирование клиник для оказания бесплатных стоматологических услуг до 34 млрд тенге, сообщает informburo.kz

По информации Фонда социального медицинского страхования (ФСМС), в 2024 году 34 млрд тенге планируется направить на стоматологическую помощь в рамках ОСМС – обязательного социального медицинского страхования. Таким образом, финансирование экстренной и плановой стоматологической помощи для отдельных категорий граждан РК вырастет на 6% – с 32,1 млрд в 2023 году до 34 млрд тенге в наступившем.

№1. Кто может получать стоматологическую помощь за счёт средств ОСМС

В плановом и экстренном порядке стоматологическая помощь оказывается детям до 18 лет и беременным женщинам.

В экстренном порядке бесплатно стоматологические услуги оказываются следующим категориям граждан:

ветеранам ВОВ;

лицам с инвалидностью I, II, III групп;

получателям адресной социальной помощи;

пенсионерам по возрасту;

пациентам с инфекционными, социально значимыми заболеваниями и представляющими опасность для окружающих;

неработающим лицам, осуществляющим уход за ребёнком-инвалидом и уход за инвалидом I группы с детства;

многодетным матерям, награждённым подвесками «Алтын алқа», «Күміс алқа».

№2. Что входит в плановую стоматологическую помощь

Плановая стоматологическая помощь – это оперативное лечение для поддержания здоровья полости рта, зубов и дёсен.

В частности, регулярные осмотры, профилактические процедуры, лечение кариеса, удаление зубного налёта и камня, а также другие профилактические и терапевтические мероприятия, простое и сложное удаление зуба, препарирование и наложение пломбы из композитных материалов химического отверждения.

№3. Что входит в экстренную стоматологическую помощь

Экстренная стоматологическая помощь может оказываться амбулаторно в виде консультативно-диагностической помощи и в стационарных условиях.

Экстренная помощь включает:

лечение осложнённого кариеса;

лечение пульпита;

лечение периодонтита;

лечение альвеолита;

лечение невралгии;

лечение неврита;

лечение острых форм стоматита;

удаление сложного зуба;

вскрытие абсцесса;

удаление одонтогенной кисты;

вправление вывиха верхне-нижнечелюстного сустава;

временное шинирование зубов;

удаление доброкачественных новообразований и эпулиса (опухолеподобное образование, возникающее вследствие воздействия местных раздражающих факторов).

Операции пластики уздечки губ, языка также проводятся за счёт средств ОСМС.

Если по результатам осмотра стоматолог принял объективное решение, что в условиях клиники помощь оказать невозможно, он вправе отказать пациенту и отправить его в карете скорой помощи в больницу.

Показаниями для экстренной госпитализации являются острые или обострение хронических одонтогенных и неодонтогенных воспалительных заболеваний или травмы челюстно-лицевой области, кровотечения и неотложные состояния, требующие экстренной помощи.

№4. Кому покроет ОСМС ортодонтические услуги

Ортодонтическая помощь оказывается детям с врождённой патологией челюстно-лицевой области, детям из малообеспеченных семей в соответствии с законом РК «О государственной адресной социальной помощи» в возрасте от 6 до 12 лет с разными видами зубочелюстных аномалий.

Такая помощь оказывается в том числе детям с врождённой патологией челюстно-лицевой области с использованием аппарата для устранения зубочелюстных аномалий, а также детям с разными видами зубочелюстных аномалий с использованием ортодонтического съёмного аппарата (ортодонтическая пластинка).

№5. В каких стоматологических клиниках действует ОСМС

Стоматологическую помощь можно получить как в государственных поликлиниках, так и в частных стоматологических клиниках, заключивших договор с ФСМС.

Актуальный перечень можно найти на официальном сайте фонда в разделе «Закупка медицинских услуг – поставщики КДУ».

Также можно обратиться в Единый контакт-центр по номеру 1414.

Направление от участкового врача не требуется.

По информации ФСМС, на 1 февраля 2024 года договоры заключены с 838 медицинскими организациями (поликлиниками и больницами), оказывающими стоматологическую помощь в рамках ОСМС. Из них 519 – частные, 319 – государственной формы собственности.

№6. Что ещё может входить в обязательное медстрахование

По медицинским показаниям ОСМС может покрыть расходы на рентгенографию, аллергопробу для исключения лекарственной аллергии или анестезию перед лечением зубов.

При наличии консультативного листа от стоматолога участковый врач по месту прикрепления может выдать направление на дополнительные обследования.

В рамках ОСМС оплачивается аппликационная, проводниковая, инфильтративная анестезия.

№7. Важно знать!

Санация детей до четырёх лет с множественными осложнениями кариеса, а также по медицинским показаниям: с функциональными и органическими поражениями центральной нервной системы, психическими, поведенческими расстройствами (установленной инвалидностью) и поражениями других органов и систем, с риском возникновения осложнений и болевых ощущений проводится под общим обезболиванием или седацией в стоматологических организациях, имеющих приложение к лицензии на медицинскую деятельность по подвиду «анестезиология и реаниматология» и условия для реанимационных мероприятий.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.