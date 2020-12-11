«Лед на реке еще не полностью окрепший»- ДЧС Костанайской области

Лед на реке достиг 25-30 сантиметров и рыбаки стали более уверенно выходить на зимнюю рыбалку. Однако спасатели предупреждают, что лед еще нельзя назвать полностью окрепшим. На реке по-прежнему остаются места, которые могут подвергнуть жизнь и здоровье опасности, передает alau.kz

Декабрьские морозы местами до 19 градусов не так давно наблюдались на территории области. И вот сформировавшийся за это время лед на реке стал внушать доверие рыбакам. Они с охотой вернулись к любимому занятию — зимней рыбалке. Вот только спасатели предупреждают, что даже теперь лед может быть обманчив, ведь он недостаточно окреп и местами может быть опасен для жизни и здоровья.

«Потенциально опасными местами на льду являются середина водоема, большие глубины руслового потока, а также места соединения прямого и обратного течения. Ежедневно проводятся рейды по безопасности на льду. Рыбакам раздаются памятки, проводятся профилактические беседы»,- сказал Айдос Сулейменов, инженер департамента по чрезвычайным ситуациям Костанайской области.

Каждый день спасатели могут встретить на реке до 10 любителей зимней рыбалки. Многие из них в этом деле уже профессионалы. Но сотрудники ЧС говорят, что даже профессионализм порой не спасает от трагедии. В этом году случаи, когда бывалые рыбаки проваливались под лед, уже были.

«В 2020 году зарегистрирован 1 случай. Двое рыбаков на озере, пренебрегая правилами безопасности на льду, оказались в воде. Это произошло 16 ноября»,- сообщил Айдос Сулейменов.

С начала декабря несчастных случаев зарегистрировано не было. Тем не менее, спасатели просят рыбаков соблюдать меры предосторожности. Тоже относится и к родителям, которым следует тщательнее следить за детьми и не допускать их выхода на реку. На данный момент толщина льда местами достигает 25-30 сантиметров, но в целом спасатели еще не могут назвать его полностью окрепшим.

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