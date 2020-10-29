Ледовый дворец, бассейн и лыжная база. О строительстве новых спортивных объектов в Костанае

В Костанае до конца года введут в эксплуатацию новую лыжную базу в районе КЖБИ, рядом с которой провели и трассу, длинною 2500 метров. В общем на возведение спортивного объекта было выделено 441 млн тенге. Теперь здесь смогут проводить не только областные соревнования, но и республиканские.

В Костанайской области в этом году по программе «Дорожная карта занятости» проведен ремонт 12 объектов спорта на 630 млн тенге. На эти деньги капитально отремонтировали спортзал стадиона «Жигер» в Аркалыке. На 62 млн тенге провели замену систем отопления, водопровода, канализации, заменены электрические сети, отделочные работы. А в селе Торгай Жангельдинского района на стадионе уложили искусственное покрытие поля и заменили трибуны для зрителей.

«Проведены текущие ремонты 6 стадионов в районных центрах. Новые искусственные газоны футбольных полей появились на стадионах «Достык» с.Боровское Мендыкаринского района, «Орталык» в с.Карабалык Карабалыкского района, «Автомобилист» с.Денисовка Денисовского района, на стадионе села Амангельды Амангельдинского района. На стадионе «Женис» с.Карасу Карасуского района обновлены зрительские трибуны, тартановое покрытие спортивных площадок для тенниса, стритбола, воркаут площадки и лукодрома, искусственное покрытие волейбольной площадки»,- сказала заместитель руководителя управления физической культуры и спорта Костанайской области Елена Киреева.

Преобразился и стадион в селе Заречное Костанайского района. Восстановлены трибуны для зрителей, беговые дорожки с тартановым покрытием, обустроены две спортивные площадки для игровых видов спорта. В порядок привели и четыре районные и городские детско-юношеские спортивные школы. В Сарыколе, Узунколе, Рудном и в областном центре. В Костанайской городской детско-юношеской спортивной школе в ходе ремонта заменили часть окон, дверей, сантехнику, пол. Как отметили в управлении физической культуры и спорта, уже в этом году завершат строительство здания лыжной базы в городе Костанай, которая находится в КЖБИ.

«Современное здание рассчитано на 75 человек единовременной пропускной способности. Рядом построена лыжная трасса протяженностью 2500 метров. Лыжная база обеспечит динамику развития лыжного спорта, создаст возможности для качественной подготовки лыжников области к республиканским соревнованиям, позволит проводить не только областные соревнования, но и чемпионаты Республики по лыжным гонкам. На строительство лыжной базы направлено 441,5 млн. тенге в рамках программы Дорожная карта занятости»,- говорит Елена Киреева.

Среди крупных спортивных проектов, реализация которых все еще идет, чиновники назвали строительство Ледового дворца спорта на 2500 зрителей и бассейна на 50 метров в областном центре. Здания возводятся в рамках государственно-частного партнерства, сумма вложений по обоим проектам составляет 6,4 млрд тенге. Сдавать их в эксплуатацию намерены уже в следующем году.

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