Ледовый дворец за 4 млрд тенге простаивает в Костанае

В Костанае простаивает помпезно открытый в начале этого года ледовый дворец. В последнее время дети там занимались на льду в густом тумане – на стенах образовывался конденсат и разрасталась плесень. Теперь родители вынуждены возить своих маленьких спортсменов на тренировки в соседний город Рудный, сообщил «31 канал».

Жительница Костаная Анара Мурзагалиева – мама юной фигуристки. По словам казахстанки, дети до закрытия нового ледового дворца занимались здесь, рискуя здоровьем. Выходили с занятий как после бассейна. Конденсат капал за шиворот с потолка, лёд должным образом не замерзал, по стенам поползла плесень, передает informburo.kz

«Видимо, дворец построили из дешёвых материалов, – предположила Анара Мурзагалиева. – Стоит туман, на стенах плесень, конденсат. Из-за конденсата образуются на льду шишки, происходят травмоопасные случаи, и никому до этого нет дела».

Из-за того, что старый ледовый дворец летом не работает, а новый закрыли на ремонт, родители вынуждены возить детей на тренировки за 40 километров в соседний город Рудный.

«Не знаем, к кому обращаться, все на друг друга ссылаются: акимат отправляет в ледовый дворец, ледовый – в акимат, в отдел спорта и так далее», – рассказал местный житель Максим Ливицкий.

Новый ледовый дворец в Костанае открыли в феврале. Но уже летом его пришлось закрыть – тренироваться на льду стало небезопасно. Построен объект в рамках государственно-частного партнерства за 4 млрд тенге совместно со словацкой компанией.

Ещё на начальной стадии строительства (в 2019 году) о целесообразности траты таких больших денег на второй ледовый дворец в городе акима региона спрашивал президент. На что глава области Архимед Мухамбетов тогда ответил: «Новый ледовый дворец строится на очень выгодных условиях. Иностранцы сами обслуживают его, и нам просто предоставляют всего пять часов в день для занятий детско-юношеской спортивной школы».

Аким сказал тогда, что старый дворец должны перепрофилировать. Но из-за того, что размер льда в новом дворце не совсем подходит для шорт-трекистов, и желающих заниматься зимними видами спорта с каждым годом всё больше, решили оставить два – новый круглогодичный, а старый только в сезон холодов.

«Перестала работать вытяжная система в связи с тем, что большая нагрузка на электросети возникла, – объяснила проблемы с конденсатом замруководителя управления физической культуры и спорта акимата Костанайской области Елена Киреева. – Тренировочный процесс мы в июле прекратили, дети занимались общефизической подготовкой на улице. В данный момент все проблемы устраняются».

В управлении спорта обещают, что новый ледовый дворец, как и старый, заработает в октябре. Сейчас идут ремонтные работы и благоустройство территории.

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