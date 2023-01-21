До легализации авто два дня. Что нужно знать казахстанцам

С 23 января 2023 года проводится легализация иностранных автомобилей, передает Polisia.kz.

КАКИЕ АВТОМОБИЛИ ПОДЛЕЖАТ ЛЕГАЛИЗАЦИИ?

Легковые автомобили иностранного учета, малые и средние автобусы, небольшие грузовики, транспортные средства с правосторонним расположением органов управления, ввезенные гражданами Казахстана.

ПРАВИЛА ЛЕГАЛИЗАЦИИ

Автомобиль должен быть ввезен в Казахстан до 1 сентября 2022 года; Не должен состоять на криминальном учете; Должен быть снят с учета по месту прежней регистрации в другом государстве; Автомобиль, ввезенный из стран, не входящих в Евразийский экономический союз, должен пройти таможенную очистку. Процесс продлится до 1 июля 2023 года.

СПОСОБЫ ПОДАЧИ ЗАЯВКИ через портал электронного правительства е-gov.kz; через приложения банков второго уровня; в “Сonnection point” Центров обслуживания населения.

ДОКУМЕНТЫ, НЕОБХОДИМЫЕ ДЛЯ ЛЕГАЛИЗАЦИИ АВТОМОБИЛЯ

Заявление;

Документ, удостоверяющий личность заявителя;

Паспорт транспортного средства или свидетельство о регистрации;

Документ, подтверждающий право собственности на транспортное средство.

Результат регистрируется в специальной базе и отправляется SMS с номера 1414 на телефон автовладельца. В нем четко будет прописано принятое решение.

Если авто подлежит легализации, то необходимо оплатить государственные сборы.

За первичную регистрацию – 200 000 тенге;

Государственная пошлина за техпаспорт – 4 313 тенге;

За государственный номер – 9 660 тенге.

Затем владелец автомобиля сдает специалистам ЦОНа иностранный техпаспорт, документы, подтверждающие право собственности на имущество. После утверждения регистрации владельцу автомобиля присваивается регистрационный документ РК, государственный номерной знак.

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