Легализация авто: в МВД ответили казахстанцам, которые требуют снять их машины с учёта в другой стране

Он пояснил, что Казахстан не может снять автомобили с учёта в другой стране.

«Снятие с учёта иностранного автомобиля по месту последней регистрации в другой стране – это необходимая мера, так как на машины там быть наложены запреты и ограничения на его отчуждение. При этом порядок снятия с учёта автомобилей в каждом государстве регламентируется своим национальным законодательством», – сказал Султанбаев.

Правительство и МВД Казахстана направили письма компетентным органам России, Кыргызстана и Армении о рассмотрении возможности снятия с учёта автомобилей по запросу МВД Казахстана без необходимости посещения гражданами страны регистрации и предоставления транспортного средства.

«Официальные органы Кыргызстана и Армении предоставили ответы о невозможности снятия с учёта автомобилей в дистанционном формате, необходимо личное присутствие владельца или представителя владельца в регистрационном органе. Мы не можем нарушать эти требования», – пояснил исполняющий обязанности председателя Комитета административной полиции.

О механизмах первичной регистрации «автоконструкторов”, которые ввезли в страну под видом запасных частей, новостей нет. В МВД лишь ещё раз подтвердили, что решение о том, что такие автомобили будут допущены к легализации, уже принято.

Султанбаев добавил, что регистрация автомобилей по страховым полисам недопустима, так как вопросы приобретения движимого имущества в собственность регламентируются гражданским законодательством.

«Продление сроков ввоза иностранных автомобилей для их дальнейшей легализации считаем нецелесообразным, так как это повлечёт новую волну неконтролируемого ввоза. Граждане были предупреждены, что легализация носит разовый характер», – подчеркнул Кайсар Султанбаев.

С 23 января более 125 тысяч автомобилей уже легализовали или допустили к легализации. Сбор за легализацию авто, ввезённых в страну до 1 сентября 2022 года, составляет 200 тысяч тенге.