Легализация машин-конструкторов: какую установят ставку сбора и можно ли будет продать авто

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В МВД разработали проект поправок в постановление правительства о легализации иностранных автомобилей, ввезённых до 1 сентября 2022 года.
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Они предусматривают условия легализации автомобилей, ввезённых по видом запасных частей и реализованных гражданам Казахстана, передает informburo.kz
Согласно дополнению в правила, при отсутствии сведений о прохождении таможенной очистки транспортного средства, если транспортное средство не находится в розыске, допускается применение ставки сбора за его первичную государственную регистрацию в размере 200 000 тенге. Для этого необходимо предоставить:
- заявление, в котором указываются обстоятельства приобретения заявителем транспортного средства;
- акт осмотра транспортного средства, выданного уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;
- диагностическую карту технического осмотра.
В документе также уточняется, что такие транспортные средства подлежат эксплуатации только на территории Республики Казахстан, изменить право собственности в отношении таких авто нельзя. Эти условия будут указываться в свидетельстве о регистрации машины.