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Легализация мопедов может длиться полгода

Фотография для новости Легализация мопедов может длиться полгода

pixabay.com

Поправки в закон «О дорожном движении» мажилис принял во втором чтении. Документ направили в сенат и далее — на подпись президенту. Как рассказали редакции Kolesa.kz депутаты, гвоздём программы станут изменения, касающиеся мопедов.

После принятия поправок мопеды с объёмом двигателя менее 50 кубических сантиметров причислят к механическими транспортным средствам и они будут подлежать государственной регистрации с получением номерного знака. В ходе доработки законопроекта были учтены риски, связанные с большим количеством уже завезённых в Казахстан мопедов. Чтобы избежать коллапса, мопедистам дадут на легализацию и получение прав 6 месяцев со дня опубликования законодательных изменений. Так что предполагаемое окончание легализации — декабрь 2024 года — январь 2025-го.

В результате сегодняшние наездники станут считаться полноценными водителями транспортных средств. Для управления мопедами граждане обязаны будут регистрировать их, получать права категории А1, проходить ежегодный техосмотр, а также оформлять полисы ОСГПО. При этом категорию А1 автоматически присвоят водителям с правами категорий А, В и С без необходимости дополнительного обучения.

И если раньше за нарушение ПДД водителей мопедов привлекали к ответственности по статье 615 КоАП как иных участников дорожного движения (штраф 2 МРП), то после принятия поправок в закон мопедист будет нести весь спектр ответственности, возложенный на водителей механических транспортных средств.

К примеру, за проезд на запрещающий сигнал светофора ему будет грозить штраф в размере 10 МРП (статья 599 КоАП). А за езду в пьяном виде мопедистов и вовсе станут лишать прав на 7 лет и отправлять под арест на 15 суток, как это делается с водителями других транспортных средств. В данное время их в этом случае могут только привлечь к ответственности по статье 440 КоАП за распитие алкогольных напитков или появление в общественных местах в состоянии опьянения и «наказать» на 5 МРП.

Как отметили в мажилисе, полугодичный срок легализации мопедов согласован с МВД РК. Между тем, по имеющейся информации, до сих пор решается, как мопеды проверять перед регистрацией. Ведь многие из байков, которые повезут на учёт в спецЦОНы, пребывают в изрядно уставшем состоянии. Допускать к участию в дорожном движении откровенный хлам нельзя, но пока определять пригодность мопедов к выезду на улицы планируется при осмотре. Да и нет в стране лабораторий, аккредитованных для подобных исследований, а регламенты проверки безопасности мопедов нигде не прописаны.

Полицейские говорят, что процесс регистрации мопедов постараются максимально упростить. VIN-коды тем, у кого они есть, будут вписывать в техпаспорта, а у кого их нет — присваивать и набивать на раму. Естественно, проверив предварительно по базам кримучёта. Но выяснить, сколько у байка кубов и не подпадает ли он под категорию мотоциклов (больше 50 куб. см), сотрудникам ОВД сложно, а специализированные лаборатории для проверок, как мы уже говорили, в Казахстане отсутствуют. Госномера, к слову, мопедам будут присваивать мотоциклетные.

Не понятно пока, и как проходить мопедам техосмотр. А без него на дороги нельзя.

Ну и, наконец, под большим вопросом остаётся пропускная способность наших спецЦОНов. Ранее полицейские подсчитали, что только по Алматы сегодня ездит около 40 тысяч мопедов и электросамокатов. Предположим, что мопедистов из них — половина, 20 тысяч. И тысяч 15 из них не имеют водительских прав. Никаких. При этом в городе работают всего четыре спецЦОНа. Таким образом, каждому центру обслуживания автомобилистов нужно будет принять экзамен у 3750 кандидатов на категорию А1. И нет гарантии, что все они не начнут брать спецЦОНы штурмом. (Кстати, мопедистам совет: обучайтесь и сдавайте сразу на автомобильные права. Получите водительские удостоверения и для управления машиной, и для мопеда). Аналогичная история с регистрацией. Поставить на учёт каждому алматинскому спецЦОНу придётся около 5 тысяч мопедов. За полгода. Справятся ли?

Автор: Алексей Старков

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