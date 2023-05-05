Легализовать машины-конструкторы разрешили в Казахстане

В Казахстане разрешили легализовать автомобили-конструкторы, соответствующее постановление приняло правительство, передает Tengrinews.kz.

«С начала этого года в рамках исполнения поручения Главы государства казахстанцам предоставлена возможность легализовать иностранные автомобили, ввезенные в Казахстан до 1 сентября 2022 года. При этом владельцы автомобилей, ввезенных в страну под видом запасных частей, столкнулись с трудностями в связи с отсутствием официальных регистрационных документов. Для решения этой проблемы правительством внесены изменения в соответствующие правила, позволяющие гражданам легализовать и осуществить первичную регистрацию так называемых автомобилей-конструкторов», — говорится в сообщении.

Ставка сбора за первичную регистрацию таких транспортных средств составит 200 тысяч тенге.

Для регистрации необходимы:

заявление;

акт осмотра транспортного средства, выданный уполномоченным сотрудником органов внутренних дел;

диагностическая карта технического осмотра.

Подача заявок на легализацию автомобилей возможна через сервисы Egov и мобильные приложения банков второго уровня.

Следует отметить, что в свидетельстве о регистрации авто, ввезенных в Казахстан под видом запасных частей и не прошедших таможенную очистку, будет указана запись о запрете на изменение права собственности и допуске к эксплуатации только на территории республики.

По данным МВД, всего с начала акции по республике легализовано более 107 тысяч авто. Кроме того, выявлено порядка 14 тысяч автомобилей-конструкторов.

Напомним, легализация продлится до 1 июля 2023 года.

Ранее в МВД сообщали, что авто ввозили в Казахстан под видом запчастей и продавали гражданам. «В процессе легализации установлены автомобили, в большинстве своем с правосторонним расположением органов управления, которые были ввезены на территорию страны под видом запасных частей и в дальнейшем реализованы гражданам Казахстана», — отмечали в ведомстве.

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