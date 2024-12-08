В Казахстане финансовый регулятор собирается внести поправки в некоторые НПА по вопросам регулирования банковской и микрофинансовой деятельности, передает informburo.kz

С 1 апреля до конца года расчёт коэффициента долговой нагрузки (отношение платежей по всем непогашенным кредитам и займам заёмщика к его ежемесячным доходам) не производится при предоставлении займа на покупку нового автомобиля под залог этого транспортного средства.

Согласно поправкам в 2025 и 2026 годах предусматривается временное приостановление требования по соблюдению коэффициента долговой нагрузки по займам на приобретение:

нового автомобиля при наличии первоначального взноса свыше 50%;

бывшего в эксплуатации до трёх лет автомобиля с первоначальным взносом от 30 до 50%.

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