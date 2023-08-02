Легковой автомобиль залетел под Камаз в Костанайской области

1 августа в городе Тобыл произошло ДТП с участием трех автомобилей.

В результате ДТП пострадал водитель легковой автомашины.

В полиции прокомментировали аварию и сообщили, что автомашина Chevrolet следовала по улице Механизаторов в городе Тобыл. Водитель Камаза, который ехал следом, не правильно выбрал скорость движения и совершил столкновение с легковым автомобилем. От удара Chevrolet выбросило на полосу встречного движения, где произошло столкновение с еще одним автомобилей грузовым – большегрузом Мерседес.

В результате ДТП пострадал водитель Chevrolet.

В настоящее время назначены экспертизы для принятия процессуального решения по факту ДТП.

Полиция обращается к водителям с требованием неукоснительно соблюдать ПДД на дорогах.

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