Легковушка пыталась увернуться. Незакрепленная шина слетела с большегруза на трассе в Костанайской области

23 октября 60-летний водитель грузового автомобиля марки КамАз следовал из посёлка Качар в город Рудный с незакрепленным грузом, а именно с шинами, одна из которых упала на проезжую часть и скатилась на встречную полосу движения. Информацию об аварии alau.kz подтвердили в пресс-службе ДП Костанайской области.

34-летний водитель автомашины марки Volkswagen Passat, следовавший во встречном направлении, избегая столкновения с катившейся шиной, маневрируя не справился с управлением и съехал в кювет, где совершил опрокидывание.

В результате ДТП, пострадал сам водитель и пассажир Volkswagen Passat.

По данному факту полицией возбуждено административное производство по ст. 610 КоАП РК «Нарушение водителями транспортных средств правил дорожного движения, повлекшее причинение вреда здоровью людей, повреждение транспортных средств или иного имущества». Назначена судебно-медицинская экспертиза.

Оба водителя по заключению медицинского освидетельствования, были трезвы.

Окончательное процессуальное решение , будет принято после результата СМЭ.

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