По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днём 2 ноября на трассе «Костанай – Рудный» с участием автомобилей «КАМАЗ» и «Chevrolet Cobalt», полицией проводится проверка.
В результате столкновения один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.
На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.
В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков полиция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными на дороге: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и обязательно включать ближний свет фар. Соблюдение простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.
