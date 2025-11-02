По факту дорожно-транспортного происшествия, произошедшего днём 2 ноября на трассе «Костанай – Рудный» с участием автомобилей «КАМАЗ» и «Chevrolet Cobalt», полицией проводится проверка.

В результате столкновения один человек получил травмы и был доставлен в медицинское учреждение.

На месте происшествия работают сотрудники полиции, устанавливаются все обстоятельства и причины ДТП.

В связи с ухудшением погодных условий и выпадением осадков полиция обращается к водителям с призывом быть предельно внимательными на дороге: соблюдать скоростной режим, безопасную дистанцию, избегать резких манёвров и обязательно включать ближний свет фар. Соблюдение простых правил поможет сохранить жизнь и здоровье участников дорожного движения.

Костанай и область — под ударом метели и гололеда По информации синоптиков, предстоящей ночью в области ожидаются снег, низовая метель и гололед. Днем снегопады...

Костанайцев предупредили об отключении электричества План работ Костанайской горэлектросети ТОО "ЭПК-forfait" в Костанае с отключением потребителей частного сектора и спальных районов...

Полиция предупреждает жителей Костанайской области В связи с прогнозируемым ухудшением погоды, выпадением дождя и снега, полиция призывает водителей к особой...