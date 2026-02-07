В Казахстане зафиксированы случаи незаконной реализации лекарств, предназначенных для бесплатного обеспечения населения, а также подделки и повторного использования кодов маркировки. Нарушения были выявлены с помощью системы цифровой маркировки и прослеживаемости медикаментов, сообщает BAQ.KZ.

Как уточнили в Министерство здравоохранения РК, анализ данных показал, что препараты, закупленные за счёт бюджетных средств в рамках гарантированного объёма бесплатной медицинской помощи, продавались через коммерческие аптеки. Кроме того, выявлены факты реализации лекарств с истекшим сроком годности и использования одних и тех же кодов маркировки разными участниками рынка.

По информации Единого оператора маркировки и прослеживаемости товаров, система зафиксировала продажу более 15 тысяч упаковок лекарств, предназначенных для бесплатного отпуска. Также обнаружено свыше 6,5 тысячи кодов маркировки, которые применялись повторно — в общей сложности более 385 тысяч раз . Отдельно отмечены случаи реализации более 750 упаковок просроченных препаратов.

В Министерстве здравоохранения под председательством главы ведомства Акмарал Альназарова состоялось совещание с участием вице-министров, представителей профильных комитетов, СК «Фармация», Казахтелеком и Единого оператора маркировки. Участникам была представлена аналитическая платформа, позволяющая в режиме реального времени отслеживать путь каждой упаковки лекарства — от производства и импорта до розничной продажи.

По итогам встречи министр поручила усилить контроль за оборотом медикаментов и активно использовать систему маркировки в повседневной работе, уделив особое внимание предотвращению нецелевого использования препаратов, закупленных за счёт бюджета.

