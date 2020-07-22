Лекарства из Европы прибыли в аптечную сеть Костаная

В Костанай поступило около 4 тонн антибиотиков и жаропонижающих средств, которые сейчас находятся в дефиците. Эти лекарства одна из аптечных сетей закупила на выделенные из областного бюджета деньги, передает alau.kz

Две недели назад акимат Костанайской области выделил 300 миллионов тенге на покупку остродефицитных препаратов. Эти деньги передали крупным розничным сетям аптек и оптовым фирмам. Среди них оказалась и сеть аптек «Цветная». На их склад прибыла одна фура с препаратами. Сумма, на которую она доставила лекарства, равна 110 миллионам тенге.

«Приобрели европейские препараты оригинального качества 19 палет. Около 4 тонн. Более 90 тысяч упаковок. Таких как цефтриаксон, аспирин, сумамед и так далее»,- рассказал Александр Носов, директор ТОО «Витайм».

Среди боксов с антибиотиками и жаропонижающими разгружают дефицитный сегодня парацетамол. На коробках надпись о производителе: Болгария, Дания, Германия. Эти препараты закупили в странах Прибалтики. На то, чтобы доставить их в Костанай, ушло всего 4 дня. По признанию директора аптечной сети — сработали они оперативно.

«С обеда уже по Костанайской области будут развозиться оперативно лекарственные средства во все аптеки «Цветная»»,- сообщил Александр Носов.

Разгрузкой прибывших накануне медикаментов работники склада должны были заниматься всю минувшую ночь. Такую задачу поставил директор сети, чтобы препараты как можно быстрее попали на прилавки. Теперь владельцу аптек предстоит возвращать потраченные на них деньги в областной бюджет. Аким региона поставил для этого срок до конца 2020 года. Но влиять на завышение цен эти обстоятельства не должны.

По словам Александра Носова, некоторые препараты и вовсе могут стоить дешевле, чем обычно. Кроме того не стоит забывать, что в Казахстане действует правило о предельных ценах на лекарства. Его нарушение приведет к проверкам и ответственности. Все, кто столкнется с фактом завышенных цен в любой из аптечных сетей региона, могут обратиться на номер call-центра 1424.

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