Лекарства в Казахстане могут заметно подорожать

В Казахстане власти намерены сократить список лекарственных препаратов, на которые регулируются цены. Из-за этого лекарства могут существенно подорожать. Об этом говорится в сюжете телеканала КТК, передает Tengrinews.kz.

Как заявили в Агентстве по защите и развитию конкуренции, действующие правила создают барьер для развития бизнеса.

Послабления коснутся только тех препаратов, активные вещества которых взаимозаменяемы. В агентстве надеются, что тогда в аптеках эти медикаменты смогут продавать по объективным ценам.

Сейчас же предельная стоимость некоторых препаратов ниже их закупочной, поэтому бизнесмены торгуют себе в убыток. Предприниматели эту информацию подтвердили. Поэтому первое, что они сделают после утверждения новых правил, — отрегулируют цены. За счет этого стоимость лекарств неминуемо поднимется.

«В данный момент от регулирования цен наиболее пострадали препараты, которые входили в перечень ковидных препаратов, — антибиотики, жаропонижающие. Многим аптекам пришлось спустить цены ниже закупочных и продавать продукцию населению. Прогноз: я думаю, подорожание на 10-15 процентов все же будет», — заявил руководитель отдела категорийного менеджмента по лекарственным средствам Рамиль Хакимьянов.

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