Лекарства в Казахстане подорожали

Цены на фармацевтическую продукцию в Казахстане выросли на 13,3% за год, сообщает Energyprom.kz.

Больше всего лекарства подорожали в Алматы (на 17,5%), Мангистауской (на 17,1%), Актюбинской (на 16,7%), Жетысуской (на 16,2%) и Жамбылской (на 14,4%) областях, наименьший рост цен – в Кызылординской области (на 8,9%).

В стоимостном выражении отечественное производство лекарств снизилось на 13,2% до 112 млрд тенге.

За девять месяцев 2022 года в Казахстан импортировали лекарств на 1 млрд долларов. В натуральном выражении импорт вырос на 17,3%, в денежном – на 25,8%.

Из стран СНГ импортировали 6200 тонн медикаментов на 101,3 млн долларов. Основной объём пришёлся на Россию (4600 тонн, минус 16,6% за год), следом идут Беларусь и Украина.

Из стран вне СНГ ввезли 12 500 тонн лекарств на 900 млн долларов. Среди этих поставщиков лидирует Китай (2600 тонн, годовой рост в 2,1 раза), далее расположились Германия и Индия.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.