Прокуратура Аулиекольского района выявила нарушения сроков перечисления в бюджет платы за лесопользование со стороны ряда лесных хозяйств. Согласно требованиям, при просрочке уплаты налоговые органы обязаны в течение пяти рабочих дней направлять налогоплательщикам уведомления о погашении задолженности.
Проверка установила, что Управление государственных доходов района меры по взысканию платы за лесопользование своевременно не предпринимало. По акту прокурорского надзора в бюджет взыскано 31,8 млн тенге .
Руководитель районного органа госдоходов привлечён к дисциплинарной ответственности — объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.
