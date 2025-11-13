Прокуратура Аулиекольского района выявила нарушения сроков перечисления в бюджет платы за лесопользование со стороны ряда лесных хозяйств. Согласно требованиям, при просрочке уплаты налоговые органы обязаны в течение пяти рабочих дней направлять налогоплательщикам уведомления о погашении задолженности.

Проверка установила, что Управление государственных доходов района меры по взысканию платы за лесопользование своевременно не предпринимало. По акту прокурорского надзора в бюджет взыскано 31,8 млн тенге .

Руководитель районного органа госдоходов привлечён к дисциплинарной ответственности — объявлено предупреждение о неполном служебном соответствии.

