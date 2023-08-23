Лесной пожар в Наурзумском заповеднике ликвидирован

По информации оперативного штаба ДЧС пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидирован 22августа в 18:10. Предварительная площадь горения 807 гектаров.

На другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 гектаров, пожар ликвидирован 22.08 в 18:10.

На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализован 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания.

В локализации задействованы 30 человек из числа сотрудников заповедника и 15 единиц техники.

Причина и общая площадь пожара устанавливается.

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