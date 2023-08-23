Лесной пожар в Наурзумском заповеднике ликвидирован

Фото пресс-службы ДЧС
По информации оперативного штаба ДЧС пожар на территории Бишагашского лесничества в Наурзумском заповеднике ликвидирован 22августа в 18:10. Предварительная площадь горения 807 гектаров.
На другом участке, где горел сухой камыш на предварительной площади 10 гектаров, пожар ликвидирован 22.08 в 18:10.
На третьем участке в районе отделения Карамайшы общими усилиями сотрудников ДЧС и работников заповедника пожар локализован 22 августа в 18:53. Производится окарауливание и дополнительная опашка по периметру возгорания.
В локализации задействованы 30 человек из числа сотрудников заповедника и 15 единиц техники.
Причина и общая площадь пожара устанавливается.