В Сарыколе 36-летний житель будучи лишенный водительских прав, проигнорировал требования патрульной полиции остановиться и спровоцировал настоящую погоню. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.

Несмотря на то, что у водителя было спущено переднее колесо, он продолжал мчаться.

«При задержании правонарушитель путем столкновения повредил свой автомобиль и служебный транспорт полицейских. При проверке документов от водителя исходил сильный запах алкоголя. По факту управления автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишенным права управления, полиция возбудила уголовное дело. За это ему грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав», — сообщает пресс-служба ДП.

За игнорирование законных требований полиции об остановке автомобиля суд уже назначил ему 15 суток ареста. Мужчина помещен в спецприемник. Машина водворена на штрафстоянку.

С начала года за нетрезвое вождение к административной ответственности привлечены более 1100 водителей. Еще 66 нетрезвых водителей, лишенных водительских прав, понесли уголовное наказание.

Мы есть в youtube социальных сетях ВК, в Одноклассники, Фейсбук , Tik Tok и Инстаграм. Хотите получать новостную рассылку? У вас есть новости: фото, видео? Наш номер в WhatsApp и Telegram 8-707-558-35-13. Отправляйте заявку, мы добавим ваш номер в рассылку.