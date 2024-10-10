В Сарыколе 36-летний житель будучи лишенный водительских прав, проигнорировал требования патрульной полиции остановиться и спровоцировал настоящую погоню. Об этом сообщает пресс-служба ДП Костанайской области.
Несмотря на то, что у водителя было спущено переднее колесо, он продолжал мчаться.
«При задержании правонарушитель путем столкновения повредил свой автомобиль и служебный транспорт полицейских. При проверке документов от водителя исходил сильный запах алкоголя. По факту управления автомобилем в нетрезвом виде, будучи лишенным права управления, полиция возбудила уголовное дело. За это ему грозит лишение свободы до 6 лет и пожизненное лишение водительских прав», — сообщает пресс-служба ДП.
За игнорирование законных требований полиции об остановке автомобиля суд уже назначил ему 15 суток ареста. Мужчина помещен в спецприемник. Машина водворена на штрафстоянку.
С начала года за нетрезвое вождение к административной ответственности привлечены более 1100 водителей. Еще 66 нетрезвых водителей, лишенных водительских прав, понесли уголовное наказание.