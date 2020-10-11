Летевший в Костанай самолет FlyArystan вернулся в Алматы

Самолет авиакомпании FlyArystan, выполнявший рейс Алматы — Костанай, вернулся в алматинский аэропорт, передает корреспондент Tengrinews.kz. В пресс-службе компании назвали причину.

Как пояснили в пресс-службе компании, во время полета рейса Алматы — Костанай сработала сигнализация и появилось сообщение о неисправности. «Согласно техническому регламенту было разрешено продолжать полет, однако решением авиакомпании борт вернули в аэропорт вылета в связи с отсутствием инженерно-технической службы в аэропорту Костаная», — сообщили в пресс-службе FlyArystan.

В данный момент воздушное судно допущено к дальнейшей эксплуатации. Экипаж заменили в связи с ограничениями по рабочему времени. В авиакомпании также сообщили, что пассажиры вылетели в Костанай в 19.20.

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