Летнее солнцестояние-2022: кому из знаков Зодиака повезет больше всего

21 июня наступил самый длинный день в году. Профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова рассказала, как изменится жизнь представителей всех знаков зодиака, передает zakon.kz.

Как объяснила эксперт по звездам в беседе с интернет-изданием «Пятый канал», под летним солнцестоянием понимается момент, когда Солнце в своем движении по эклиптике проходит самую северную ее точку и в наших широтах поднимается максимально близко к зениту.

Это самый длинный день в году и наиболее короткая ночь.

Столь важное в году событие началось в 09:14 по времени Нур-Султана. По словам эксперта, в этот момент Солнце будет уже в зодиакальном знаке Рака – это и определяет особенность данного времени.

«Хочется отметить, что в преддверии дня летнего солнцестояния светило проходит зодиакальную зону Близнецов, а Близнецы связаны с общением, коммуникациями, налаживанием отношений и со всеми вариантами посредничества, что помогает людям быть в контакте друг с другом и налаживать связи», — говорит профессиональный астролог и психолог Ксения Шахова.

По словам астролога, «для Овнов, Весов и Козерогов солнцестояние традиционно подчеркивает внешнее напряжение».

«То есть пространство будет напоминать о нерешенных и подчеркивать какие-то новые задачи, с которыми нужно будет справиться, новые вызовы», — говорит Ксения Шахова.

Как отметила астролог, эти три знака наиболее остро почувствуют проблемные зоны, сопутствие некоего элемента внутреннего напряжения. Но в этот период Овны, Весы и Козероги могут себя побороть и прийти к цели, собрав волю и усилия, более усердно работая над конкретной задачей. Также, по словам Ксении Шаховой, в сезон Рака эти знаки будут максимально вовлечены в происходящее, возможно, где-то даже более уязвимы. Например, в личной жизни и вообще в ведущих отраслях — отношения, партнерство, дом и работа. Как отметила профессиональный эксперт по звездам, есть вероятность не очень удачной ситуации и для рожденных под знаками Льва, Стрельца и Водолея – им следует беречь себя от болезни, опасности и экстрима. Причина кроется в том, что Рак не дружит с этими созвездиями напрямую.

«Конечно, это не самый худший период года, но тем не менее иммунитет может быть не в самой сильной позиции. Собственное здоровье и безопасность для этих знаков будут первостепенны. Поэтому я рекомендую снимать психоэмоциональное и физическое напряжение. Например, кому-то помогает баня, массаж, кому-то – активные виды спорта, но желательно взять отпуск и заняться собой, своим здоровьем», — говорит психолог.

По словам психолога, представители таких знаков, как Рыбы и Скорпионы, будут, наоборот, комфортно себя чувствовать в период Рака с момента летнего солнцестояния.

Зона этого водного знака им понятна и близка, они сами представляют водную стихию. Здесь желательно обратиться к своей истинной природе: не утрировать какие-то ситуации, не накручивать себя, расслабиться и получать максимальное удовольствие и пользу от жизни.

А для рожденных под созвездием Тельцов и Дев, как отметила астролог, начинается счастливый период, чтобы совершить поездку и обновить свою жизнь, обменяться опытом и знаниями с другими людьми, получить некий стимул к интеллектуальной деятельности и научным открытиям.

«Близнецам я рекомендую в этот период сфокусироваться на личных ресурсах, на материальной стороне жизни, потому что солнцестояние и период Рака активизирует зону финансов. Здесь возможно или обновление собственного кошелька, приобретение какой-то интересной вещи, аксессуара или продумывание эффективных способов заработка», — советует Ксения Шахова.

В целом, как считает эксперт по звездам, это хорошее время для того, чтобы серьезно отнестись к своим доходам. Также можно наладить деловые отношения с целью финансового продвижения.

«В солнцестояние самое важное, что каждый знак зодиака может наполнить свои мечты для того, чтобы они стали реальностью. Наполнить их энергией добра, удачи и максимально собраться, сфокусироваться на том, что важно», — говорит Ксения Шахова.

Астролог напомнила, что период Рака — это в первую очередь акцент на дом, на род, на патриотизм, на отношения внутри привычного для вас круга.

Поэтому стоит налаживать контакты с другими людьми и опираться на важные и значимые для человека ценности, – подытожила Ксения Шахова.

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