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Летнее тепло придет в некоторые области Казахстана

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По данным синоптиков «Казгидромета», 6-8 апреля в некоторые регионы Казахстана придет летнее тепло, в других сохранится прохладная погода и осадки, передает Tengrinews.kz.

Сообщается, что в северном Казахстане под влиянием циклона сохранится неустойчивая погода с дождем. Местами ожидается гололед, гроза и град.

На юге страны установится теплая погода без осадков.

На юго-западе, по прогнозам синоптиков, ожидаются пыльные бури, но при этом будет по-летнему тепло.

Местами по Казахстану ожидается туман и усиление ветра.

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